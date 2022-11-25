Stoxx 600 завершил ростом 6-ю неделю подряд, британский FTSE 100 поднялся до максимума за 3 месяца

Фондовые индексы стран Западной Европы завершили последние торги текущей недели в основном слабым ростом, исключением стал лишь итальянский FTSE MIB.

Сводный индекс крупнейших компаний региона Stoxx Europe 600 в конце сессии показывал слабую и колеблющуюся динамику, завершил день подъемом на 0,01%, составив 440,88 пункта. Значение индикатора за неделю выросло почти на 2%, продемонстрировав подъем по итогам 6-й недели подряд впервые с октября прошлого года, пишет Trading Economics.

Британский фондовый индикатор FTSE 100 в пятницу прибавил 0,3% и достиг максимального значения за последние три месяца в 7488,74 пункта. Германский DAX поднялся на 0,01%, французский САС 40 - на 0,04%, испанский IBEX - на 0,41%. И только итальянский FTSE MIB потерял 0,13%.

Трейдеры анализировали свежую порцию статистических данных и продолжали оценивать протокол заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, опубликованный ранее на этой неделе.

Подавляющее большинство руководителей Федрезерва поддерживает мнение о необходимости замедления темпов подъема базовой процентной ставки в скором времени, сообщалось в протоколе заседания, прошедшего 1-2 ноября.

В ноябре ФРС повысила ставку на 75 базисных пунктов (б.п.) по итогам четвертого заседания подряд. В настоящее время ставка находится на максимуме с января 2008 года - 3,75-4% годовых.

Европейский центральный банк (ЕЦБ) ограничен в возможности замедления темпов подъема ключевых процентных ставок, поскольку меры поддержки домохозяйств и бизнеса, принимаемые правительствами стран еврозоны, будут поддерживать высокую инфляцию в течение долгого времени, заявила член исполнительного совета ЕЦБ Изабель Шнабель в ходе конференции в Лондоне.

"Крупнейший риск для центробанков по-прежнему заключается в том, что денежно-кредитная политика может быть откалибрована на основе неверных предпосылок о скором замедлении инфляции и, соответственно, на основе недооценки инфляции", - приводит ее слова газета Financial Times.

Экономика Германии в третьем квартале выросла на 0,4% по сравнению с предыдущими тремя месяцами, свидетельствуют окончательные данные Федерального статистического агентства ФРГ (Destatis).

Изначально было объявлено о росте ВВП страны на 0,3% в июле-сентябре, и аналитики, опрошенные Trading Economics, не ожидали пересмотра показателя. В годовом выражении рост ВВП с поправкой на число рабочих дней составил 1,3%, в то время как прежде сообщалось о повышении на 1,2%. Экспорт поднялся на 2%, импорт - на 2,4%.

Бумаги SSE PLC подорожали на 0,1%. Британская энергораспределительная компания продаст 25%-ную долю в подразделении сетей электропередачи SSEN Transmission пенсионному фонду Ontario Teachers Pension Plan Board за 1,47 млрд фунтов стерлингов ($1,78 млрд).

Акционеры британского разработчика ПО Aveva Group Plc одобрили сделку по продаже бизнеса французскому промышленному концерну Schneider Electric SE на сумму 9,9 млрд фунтов стерлингов ($11,9 млрд). Котировки акций Schneider Electric на торгах во Франции снизились на 0,2%, тогда как бумаги Aveva в Лондоне поднялись в цене на 0,2%.

В лидеры роста в составе Stoxx 600 вышли акции бельгийского производителя электрических трансмиссий Elia Group S.A. (+4%), в то время как в лидерах снижения оказались бумаги германской энергетической Uniper SE (-12,3%).