Дипломаты Евросоюза соберутся для переговоров по установлению конкретного лимита цен на российскую нефть не ранее предстоящего понедельника, сообщает Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.

"Дипломаты ЕС не встретятся в пятницу или на выходных для обсуждения "потолка" цен, поскольку разногласия внутри блока остаются неизменными, сообщили люди, знакомые с ситуацией", - информирует агентство.

Ранее в пятницу Bloomberg со ссылкой на источники сообщало, что европейские переговорщики надеялись в пятницу достичь окончательного соглашения по установлению определенного "потолка" цен на нефть РФ. Двое собеседников агентства отметили, что страны-члены ЕС обсуждают включение в соглашение регулярного пересмотра ценового лимита.

Bloomberg напоминает, что меры ЕС в отношении российской нефти начнут действовать 5 декабря. Таким образом, страны блока "находятся под давлением жестких временных рамок".

Ранее агентство сообщало, что Еврокомиссия предложила уровень цены в $65 за баррель, однако Польша и страны Балтии посчитали его слишком высоким. В свою очередь страны с развитой структурой морских перевозок, такие как Греция и Мальта, не хотят "потолка" цен ниже $70.

Для утверждения "потолка" цен на российскую нефть необходимо согласие всех стран ЕС, напоминает Bloomberg.

Агентство со ссылкой на документ ЕС также отмечало, что Брюссель предложил согласовать 45-дневный переходный период перед возможным принятием "потолка" цен на российскую нефть, а также смягчить требования к морским перевозкам, связанным с ней. Действие этого переходного периода будет касаться нефти, загруженной до 5 декабря и разгруженной до 19 января.

Между тем The Wall Street Journal со ссылкой на собственные источники сообщало, что США и союзные им страны планировали 23 ноября договориться о "потолке" цен на нефть РФ не выше $60 - $70 за баррель.

В сентябре G7 одобрила план введения потолка стоимости для российской нефти, рассчитывая ограничить доходы бюджета РФ от продажи энергоресурсов. Согласно плану, с 5 декабря компании ЕС и Великобритании смогут предоставлять услуги по транспортировке морем, страхованию, финансовые и брокерские услуги, связанные с российской нефтью по всему миру, лишь в том случае, если она закупается по цене ниже определенного уровня.

Аналогичные ограничения для нефтепродуктов вступят в силу 5 февраля 2023 года.

Союзники ранее обсуждали установление потолка между $40 и $60 за баррель. Цель ограничений - удержать российскую нефть на рынке, чтобы избежать скачков цен, но в то же время сократить доходы Москвы.

Участники рынка отмечают, что непонятно, каким образом будет работать механизм, а также считают его избыточным, поскольку российская нефть и так продается с сильным дисконтом к Brent - порядка $20-30 за баррель.

Вице-премьер правительства РФ Александр Новак 21 ноября заявил, что Россия не намерена поставлять нефть и нефтепродукты в страны, которые присоединятся к механизму "ценового потолка", возможно, для этого придется сократить добычу.

"Россия подтверждает свой статус надежного поставщика энергии на мировой рынок и рыночный статус наших взаимоотношений с партнерами. В связи с этим мы не планируем поставлять нефть и нефтепродукты в страны, которые будут применять принцип ценового потолка с последующей переориентацией поставок на рыночно-ориентированных партнеров или с сокращением добычи", - подчеркнул вице-премьер.