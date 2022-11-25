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Цена на нефть

24.11 $/bbl +/- WTI 77.94 +0.14 Brent 85.41 -0.07

ТЭК 25.11.2022 21:57

ЕС возобновит обсуждение "потолка" цен на нефть РФ не ранее 28 ноября

Дипломаты Евросоюза соберутся для переговоров по установлению конкретного лимита цен на российскую нефть не ранее предстоящего понедельника, сообщает Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.

"Дипломаты ЕС не встретятся в пятницу или на выходных для обсуждения "потолка" цен, поскольку разногласия внутри блока остаются неизменными, сообщили люди, знакомые с ситуацией", - информирует агентство.

Ранее в пятницу Bloomberg со ссылкой на источники сообщало, что европейские переговорщики надеялись в пятницу достичь окончательного соглашения по установлению определенного "потолка" цен на нефть РФ. Двое собеседников агентства отметили, что страны-члены ЕС обсуждают включение в соглашение регулярного пересмотра ценового лимита.

Bloomberg напоминает, что меры ЕС в отношении российской нефти начнут действовать 5 декабря. Таким образом, страны блока "находятся под давлением жестких временных рамок".

Ранее агентство сообщало, что Еврокомиссия предложила уровень цены в $65 за баррель, однако Польша и страны Балтии посчитали его слишком высоким. В свою очередь страны с развитой структурой морских перевозок, такие как Греция и Мальта, не хотят "потолка" цен ниже $70.

Для утверждения "потолка" цен на российскую нефть необходимо согласие всех стран ЕС, напоминает Bloomberg.

Агентство со ссылкой на документ ЕС также отмечало, что Брюссель предложил согласовать 45-дневный переходный период перед возможным принятием "потолка" цен на российскую нефть, а также смягчить требования к морским перевозкам, связанным с ней. Действие этого переходного периода будет касаться нефти, загруженной до 5 декабря и разгруженной до 19 января.

Между тем The Wall Street Journal со ссылкой на собственные источники сообщало, что США и союзные им страны планировали 23 ноября договориться о "потолке" цен на нефть РФ не выше $60 - $70 за баррель.

В сентябре G7 одобрила план введения потолка стоимости для российской нефти, рассчитывая ограничить доходы бюджета РФ от продажи энергоресурсов. Согласно плану, с 5 декабря компании ЕС и Великобритании смогут предоставлять услуги по транспортировке морем, страхованию, финансовые и брокерские услуги, связанные с российской нефтью по всему миру, лишь в том случае, если она закупается по цене ниже определенного уровня.

Аналогичные ограничения для нефтепродуктов вступят в силу 5 февраля 2023 года.

Союзники ранее обсуждали установление потолка между $40 и $60 за баррель. Цель ограничений - удержать российскую нефть на рынке, чтобы избежать скачков цен, но в то же время сократить доходы Москвы.

Участники рынка отмечают, что непонятно, каким образом будет работать механизм, а также считают его избыточным, поскольку российская нефть и так продается с сильным дисконтом к Brent - порядка $20-30 за баррель.

Вице-премьер правительства РФ Александр Новак 21 ноября заявил, что Россия не намерена поставлять нефть и нефтепродукты в страны, которые присоединятся к механизму "ценового потолка", возможно, для этого придется сократить добычу.

"Россия подтверждает свой статус надежного поставщика энергии на мировой рынок и рыночный статус наших взаимоотношений с партнерами. В связи с этим мы не планируем поставлять нефть и нефтепродукты в страны, которые будут применять принцип ценового потолка с последующей переориентацией поставок на рыночно-ориентированных партнеров или с сокращением добычи", - подчеркнул вице-премьер.

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Тэги: ЕС, НЕФТЬ, ЦЕНЫ, ПЕРЕГОВОРЫ


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