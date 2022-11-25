Баку в очередной раз призвал РМК использовать правильные топонимы азербайджанских населенных пунктов в Карабахе

Минобороны Азербайджана в очередной раз обратилось к российским миротворцам (РМК) с призывом отказаться от использования вымышленных армянских топонимов азербайджанских населенных пунктов в Карабахском регионе Азербайджана.

«С сожалением заявляем, что в официальной информации миротворческого контингента Российской Федерации, опубликованной на сайте Министерства обороны РФ, названия наших населенных пунктов до сих пор упоминаются с вымышленными армянскими топонимами», - отмечается в информации Минобороны Азербайджана.





Так, Минобороны сообщает, что в официальной информации миротворческого контингента РФ от 25 ноября 2022 года в качестве патрулируемого маршрута указаны направления населенных пунктов «Мардакерт» и «Мартуни».





«Доводим до сведения российской стороны, что официальные названия азербайджанских населенных пунктов, которые в информации называются «Мардакерт» и «Мартуни», - АГДЕРЕ и ХОДЖАВЕНД соответственно», - подчеркнули в министерстве.





«Еще раз призываем командование российского миротворческого контингента, временно дислоцированного на территории Азербайджана, указывать в соответствующей информации названия населенных пунктов на территории нашей страны с правильными топонимами», - указали в Минобороны.





Х.Насирзаде