Баку в очередной раз призвал РМК использовать правильные топонимы азербайджанских населенных пунктов в Карабахе

Минобороны Азербайджана в очередной раз обратилось к российским миротворцам (РМК) с призывом отказаться от использования вымышленных армянских топонимов азербайджанских населенных пунктов в Карабахском регионе Азербайджана.
«С сожалением заявляем, что в официальной информации миротворческого контингента Российской Федерации, опубликованной на сайте Министерства обороны РФ, названия наших населенных пунктов до сих пор упоминаются с вымышленными армянскими топонимами», - отмечается в информации Минобороны Азербайджана.
Так, Минобороны сообщает, что в официальной информации миротворческого контингента РФ от 25 ноября 2022 года в качестве патрулируемого маршрута указаны направления населенных пунктов «Мардакерт» и «Мартуни».
«Доводим до сведения российской стороны, что официальные названия азербайджанских населенных пунктов, которые в информации называются «Мардакерт» и «Мартуни», - АГДЕРЕ и ХОДЖАВЕНД соответственно», - подчеркнули в министерстве.
«Еще раз призываем командование российского миротворческого контингента, временно дислоцированного на территории Азербайджана, указывать в соответствующей информации названия населенных пунктов на территории нашей страны с правильными топонимами», - указали в Минобороны.
Х.Насирзаде
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