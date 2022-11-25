Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Цена на нефть

24.11 $/bbl +/- WTI 77.94 +0.14 Brent 85.41 -0.07

Карабах 25.11.2022 22:06

Баку в очередной раз призвал РМК использовать правильные топонимы азербайджанских населенных пунктов в Карабахе

Минобороны Азербайджана в очередной раз обратилось к российским миротворцам (РМК) с призывом отказаться от использования вымышленных армянских топонимов азербайджанских населенных пунктов в Карабахском регионе Азербайджана.

«С сожалением заявляем, что в официальной информации миротворческого контингента Российской Федерации, опубликованной на сайте Министерства обороны РФ, названия наших населенных пунктов до сих пор упоминаются с вымышленными армянскими топонимами», - отмечается в информации Минобороны Азербайджана.


Так, Минобороны сообщает, что в официальной информации миротворческого контингента РФ от 25 ноября 2022 года в качестве патрулируемого маршрута указаны направления населенных пунктов «Мардакерт» и «Мартуни».


«Доводим до сведения российской стороны, что официальные названия азербайджанских населенных пунктов, которые в информации называются «Мардакерт» и «Мартуни», - АГДЕРЕ и ХОДЖАВЕНД соответственно», - подчеркнули в министерстве.


«Еще раз призываем командование российского миротворческого контингента, временно дислоцированного на территории Азербайджана, указывать в соответствующей информации названия населенных пунктов на территории нашей страны с правильными топонимами», - указали в Минобороны.


Х.Насирзаде


Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: МИНОБОРОНЫ, МИРОТВОРЦЫ, ПРИЗЫВ


Похожие новости


Баку и Москва обсудили оперативную обстановку в Карабахе, где временно дислоцированы российские миротворцы Гасанов обсудил с Волковым ситуацию в Карабахе Сто армянских военнослужащих отправились в Казахстан в составе миротворческих сил ОДКБ Министр обороны Азербайджана принял нового командующего российскими миротворцами в Карабахе Министр обороны Азербайджана встретился с новым командующим российских миротворцев в Карабахе Азербайджан призвал РМК в Карабахе положить конец размещению ВС Армении на этой территории - Минобороны Азербайджана

Экономика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az