Армянские военные обстреляли позиции ВС Азербайджана на границе и в Карабахе

Министерство обороны Азербайджана сообщило об обстреле позиций азербайджанских военных со стороны ВС Армении на границе.

«25 ноября с 17:30 до 22:32 подразделения ВС Армении с позиций в направлении населённых пунктов Истису, Юхары Шорджа и Гюнешли Басаркечярского района с перерывами подвергали обстрелу из разнокалиберного стрелкового оружия позиции азербайджанской Армии в направлении населенных пунктов Истису, Йеллиджа Кяльбаджарского района и Астаф Дашкесанского района», - говорится в информации ведомства.

Кроме этого, по данным Минобороны, с 14:05 до 20:35 члены незаконных армянских вооруженных формирований (НВФ) В Карабахском районе Азербайджана, где временно размещены российские миротворцы, с перерывами подвергали обстрелу позиции Азербайджанской Армии в направлении Агдамского района.

«Подразделениями ВС Азербайджана, дислоцированными в указанных направлениях, были приняты адекватные ответные меры», - подчеркивает ведомство.

Р.Ахмедов