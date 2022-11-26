В США ввели запрет на ввоз и продажу оборудования Huawei, ZTE и ряда других компаний КНР

Федеральная комиссия по связи США запретила ввоз и продажу в стране телекоммуникационного оборудования, произведенного Huawei, ZTE, Hytera и рядом других компаний из КНР.

"Перечень оборудования и услуг, подпадающих под действие распоряжения, в настоящее время включает коммуникационные средства, произведенные компаниями Huawei Technologies, ZTE Corporation, Hytera Communications, Hangzhou Hikvision Digital Technology и Dahua Technology, а также их дочерними предприятиями и аффилированными структурами", - говорится в тексте распоряжения, опубликованного на сайте FCC.

В тексте отмечается, что данное оборудование "представляет неприемлемый риск для национальной безопасности".