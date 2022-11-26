Токаев вступил в должность президента Казахстана

Избранный на внеочередных выборах президента Казахстана Касым-Жомарт Токаев в субботу вступил в должность главы государства на следующие семь лет.

Токаев на церемонии инаугурации принес присягу: "Торжественно клянусь верно служить народу Казахстана, строго следовать Конституции и законам Республики Казахстан, гарантировать права и свободы граждан, добросовестно выполнять возложенные на меня высокие обязанности президента Республики Казахстан".

Глава ЦИК Казахстана Нурлан Абдиров вручил Токаеву удостоверение президента республики.