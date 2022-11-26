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Дальнее зарубежье 26.11.2022 10:00

Число жертв землетрясения в Индонезии превысило 300 человек

Число жертв землетрясения в Индонезии, произошедшего 21 ноября, увеличилось до 310 человек. Об этом пишет Kyodo со ссылкой на данные Национального агентства по борьбе со стихийными бедствиями. Ранее сообщалось о 268 погибших.

Издание уточняет, что еще 24 человека числятся пропавшими без вести.

В результате землетрясения были повреждены свыше 20 тысяч домов, более 160 тысяч человек были вынуждены покинуть свои жилища.

В понедельник Геологическая служба США сообщала, что землетрясение магнитудой 5,6 произошло на индонезийском острове Ява. По ее данным, очаг землетрясения находился близ города Чианджур.

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Тэги: ИНДОНЕЗИЯ, ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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