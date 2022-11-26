Число жертв землетрясения в Индонезии превысило 300 человек

Число жертв землетрясения в Индонезии, произошедшего 21 ноября, увеличилось до 310 человек. Об этом пишет Kyodo со ссылкой на данные Национального агентства по борьбе со стихийными бедствиями. Ранее сообщалось о 268 погибших.
Издание уточняет, что еще 24 человека числятся пропавшими без вести.
В результате землетрясения были повреждены свыше 20 тысяч домов, более 160 тысяч человек были вынуждены покинуть свои жилища.
В понедельник Геологическая служба США сообщала, что землетрясение магнитудой 5,6 произошло на индонезийском острове Ява. По ее данным, очаг землетрясения находился близ города Чианджур.
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