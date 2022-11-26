Казахстан приложит все усилия для развития сотрудничества с Южным Кавказом - Токаев

Казахстан продолжит проведение сбалансированной внешней политики, приоритетное внимание будет уделено сотрудничеству с соседними странами - РФ, Китаем и странами Центральной Азии, заявил президент республики Касым-Жомарт Токаев.

"Казахстан продолжит осуществление сбалансированной, конструктивной внешней политики, направленной на защиту национальных интересов. В фокусе приоритетного внимания будут находиться вопросы взаимовыгодного сотрудничества и стратегического партнерства с соседними государствами - Россией, Китаем и братскими странами Центральной Азии, с партнерами по интеграционным объединениям", - сказал Токаев, выступая на церемонии инаугурации в субботу в Астане.

Он заверил, что республика будет прилагать все усилия с целью развития многогранного сотрудничества с США, Европейским Союзом, государствами Азии, Ближнего Востока и Южного Кавказа, а также со всеми заинтересованными странами.

"Казахстан остается приверженным современному международному праву и Уставу ООН", - сказал Токаев.

Кроме того, он добавил, что "мы будем неизменно следовать принципу "разные мнения, но единая нация"".

"Провокации, сеющие раздор в обществе и подрывающие единство нации, и, в конечном счете, направленные против нашего государства, будут жестко пресекаться", - подчеркнул президент.