Гасанов выразил соболезнования Акару в связи с гибелью турецких военных

Министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов выразил соболезнования министру национальной обороны Турции Хулуси Акару и начальнику Генерального штаба генералу армии Яшару Гюлеру в связи с гибелью турецких военных.

«Глубоко опечален вестью о гибели и ранении военнослужащих славной турецкой армии в регионе проведения Вооруженными силами братской Турции антитеррористической операции в целях нейтрализации террористической угрозы в регионе, защите проживающего там гражданского населения от террористических атак и угроз. Мы разделяем Вашу скорбь.

В решительной борьбе с терроризмом мы неизменно рядом с Вооруженными силами братской Турции и всеми силами поддерживаем вас», - говорится в письме с соболезнованиями, опубликованном в субботу на сайте министерства обороны Азербайджана.

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