Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Цена на нефть

24.11 $/bbl +/- WTI 77.94 +0.14 Brent 85.41 -0.07

ТЭК 26.11.2022 10:15

Азербайджан готов обеспечить газом Трансбалканский трубопровод - Алиев

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил о готовности страны обеспечить газом Трансбалканский трубопровод, но для этого должно быть подписано транзитное соглашение с Турцией.

«Сегодня есть возможность, не теряя времени, задействовать Трансбалканский трубопровод, особенно учитывая открытие в прошлом месяце (1 октября - ИФ) интерконнектора между Грецией и Болгарией. Мы готовы. Пропускная способность данного трубопровода составляет 3 млрд кубометра. Таким образом, мы готовы, возможно, в течение месяца обеспечить поставки необходимых объемов. Но для этого у нас должны быть транзитное соглашение с Турцией», - сказал Алиев на международной конференции «Вдоль Среднего коридора: геополитика, безопасность и экономика».

Он отметил, что переговоры с Турцией продолжаются. «Они занимают больше времени, чем мы ожидали. Надеемся, что мы достигнем этого соглашения, так как если мы не достигнем его по каким-то причинам, то все наши планы, связанные с поставкой дополнительных объемов газа в Турцию и Европу, окажутся под угрозой», - подчеркнул президент.

Алиев добавил, что необходимо подписание соглашения с Турцией о транзите в связи с планами увеличения поставок газа в Европу. «Уже сегодня мы видим потребность в увеличении мощности газопровода TAP - с 10 млрд до 20 млрд кубометров, а также расширения газопровода TANAP с 16 млрд до 32 млрд кубометров, так как мощности TANAP, можно сказать, почти полностью загружены. Конечно, все это потребует дополнительных инвестиций. Для этого у нас, разумеется, должны быть договоренности с турецкими коллегами о транзите. Без этого невозможно будет обеспечить возрастающие потребности европейских, а также турецких потребителей», - сказал президент Азербайджана.

Трансбалканский газопровод - магистральный газопровод, проходящий по территории Украины, Молдовы, Румынии, Болгарии и Турции.

Н.Аббасова

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ТУРЦИЯ, ГАЗОПРОВОД, ИЛЬХАМ АЛИЕВ


Похожие новости


Гасанов выразил соболезнования Акару в связи с гибелью турецких военных Ашхабад придает огромное значение саммиту Туркменистан-Азербайджан-Турция Байрамов и Чавушоглу провели телефонный разговор Алиев выразил соболезнования Эрдогану в связи с гибелью людей при взрыве в Стамбуле Байрамов выразил соболезнования в связи с гибелью людей при взрыве в Стамбуле Состоялось заседание совместной комиссии по экономическому сотрудничеству между Азербайджаном и Турцией

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az