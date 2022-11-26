Азербайджан готов обеспечить газом Трансбалканский трубопровод - Алиев

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил о готовности страны обеспечить газом Трансбалканский трубопровод, но для этого должно быть подписано транзитное соглашение с Турцией.
«Сегодня есть возможность, не теряя времени, задействовать Трансбалканский трубопровод, особенно учитывая открытие в прошлом месяце (1 октября - ИФ) интерконнектора между Грецией и Болгарией. Мы готовы. Пропускная способность данного трубопровода составляет 3 млрд кубометра. Таким образом, мы готовы, возможно, в течение месяца обеспечить поставки необходимых объемов. Но для этого у нас должны быть транзитное соглашение с Турцией», - сказал Алиев на международной конференции «Вдоль Среднего коридора: геополитика, безопасность и экономика».
Он отметил, что переговоры с Турцией продолжаются. «Они занимают больше времени, чем мы ожидали. Надеемся, что мы достигнем этого соглашения, так как если мы не достигнем его по каким-то причинам, то все наши планы, связанные с поставкой дополнительных объемов газа в Турцию и Европу, окажутся под угрозой», - подчеркнул президент.
Алиев добавил, что необходимо подписание соглашения с Турцией о транзите в связи с планами увеличения поставок газа в Европу. «Уже сегодня мы видим потребность в увеличении мощности газопровода TAP - с 10 млрд до 20 млрд кубометров, а также расширения газопровода TANAP с 16 млрд до 32 млрд кубометров, так как мощности TANAP, можно сказать, почти полностью загружены. Конечно, все это потребует дополнительных инвестиций. Для этого у нас, разумеется, должны быть договоренности с турецкими коллегами о транзите. Без этого невозможно будет обеспечить возрастающие потребности европейских, а также турецких потребителей», - сказал президент Азербайджана.
Трансбалканский газопровод - магистральный газопровод, проходящий по территории Украины, Молдовы, Румынии, Болгарии и Турции.
Н.Аббасова
Гасанов выразил соболезнования Акару в связи с гибелью турецких военных
Армянские военные обстреляли позиции ВС Азербайджана на границе и в Карабахе
Баку в очередной раз призвал РМК использовать правильные топонимы азербайджанских населенных пунктов в Карабахе
Количество случаев COVID-19 в мире превысило 641 млн
В Италии зафиксировали существенный рост количества заражений COVID-19
Акции Manchester United подскочили на 17% на новости об интересе саудовских инвесторов к покупке ФК
На благоустройство Хырдалана направят свыше 1,5 млн манатов
ИВ Гянджи направит свыше 2,7 млн манатов на работы по благоустройству
Азерсу приостановил водоснабжение двух населенных пунктов в Гейгельском районе из-за долгов жителей в 150 тыс. манатов
Число жертв землетрясения в Индонезии превысило 300 человек
Казахстан приложит все усилия для развития сотрудничества с Южным Кавказом - Токаев
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
AccessBank отмечает свое 20-летие, и стремится достичь еще большего - интервью с Давидом Циклаури
«Северсталь» рассчитывает расширить сотрудничество с SOCAR и другими компаниями в Азербайджане
Абоненты "Nar" выбирают онлайн-обслуживание
Министр науки и образования ознакомился с лабораториями Бакинской высшей школы нефти
Эйнар Аллахвердиев назначен председателем «Caspian Energy Slovakia»
Выставка «Российско-Азербайджанский День поля 2022» открывается 3 ноября в Баку
В Баку в конце ноября пройдет международный банковский форум
XV Веронский Евразийский Экономический Форум пройдет в Баку в конце октября
Сочинский дождь смыл надежды Пашиняна
Самаркандский саммит ШОС — чем уникален и чего ожидать
Брюссель-2022: Баку диктует повестку, международные партнеры ее поддерживают