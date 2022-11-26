Азербайджан готов обеспечить газом Трансбалканский трубопровод - Алиев

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил о готовности страны обеспечить газом Трансбалканский трубопровод, но для этого должно быть подписано транзитное соглашение с Турцией.

«Сегодня есть возможность, не теряя времени, задействовать Трансбалканский трубопровод, особенно учитывая открытие в прошлом месяце (1 октября - ИФ) интерконнектора между Грецией и Болгарией. Мы готовы. Пропускная способность данного трубопровода составляет 3 млрд кубометра. Таким образом, мы готовы, возможно, в течение месяца обеспечить поставки необходимых объемов. Но для этого у нас должны быть транзитное соглашение с Турцией», - сказал Алиев на международной конференции «Вдоль Среднего коридора: геополитика, безопасность и экономика».

Он отметил, что переговоры с Турцией продолжаются. «Они занимают больше времени, чем мы ожидали. Надеемся, что мы достигнем этого соглашения, так как если мы не достигнем его по каким-то причинам, то все наши планы, связанные с поставкой дополнительных объемов газа в Турцию и Европу, окажутся под угрозой», - подчеркнул президент.

Алиев добавил, что необходимо подписание соглашения с Турцией о транзите в связи с планами увеличения поставок газа в Европу. «Уже сегодня мы видим потребность в увеличении мощности газопровода TAP - с 10 млрд до 20 млрд кубометров, а также расширения газопровода TANAP с 16 млрд до 32 млрд кубометров, так как мощности TANAP, можно сказать, почти полностью загружены. Конечно, все это потребует дополнительных инвестиций. Для этого у нас, разумеется, должны быть договоренности с турецкими коллегами о транзите. Без этого невозможно будет обеспечить возрастающие потребности европейских, а также турецких потребителей», - сказал президент Азербайджана.

Трансбалканский газопровод - магистральный газопровод, проходящий по территории Украины, Молдовы, Румынии, Болгарии и Турции.

Н.Аббасова