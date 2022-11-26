Выборы в сенат Казахстана назначены на 14 января

Выборы депутатов сената парламента Казахстана назначены на 14 января 2023 года, соответствующий указ подписал в субботу президент страны Касым-Жомарт Токаев.
"В соответствии с подпунктом 2) статьи 44 Конституции Республики Казахстан, статьей 69 Конституционного закона Республики Казахстан от 28 сентября 1995 года "О выборах в Республике Казахстан" в связи с истечением в 2023 году конституционного срока полномочий депутатов сената парламента Республики Казахстан постановляю назначить на 14 января 2023 года выборы депутатов сената парламента Республики Казахстан", - говорится в указе, текст которого опубликован на сайте президента.
Этим же указом правительству, акимам городов Астаны, Алматы и Шымкента, областей поручено принять меры по организационному, материально-техническому и финансовому обеспечению выборов депутатов.
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