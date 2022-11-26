Баку и Киев договорились о поставках электрооборудования Украине

Министр энергетики Украины Герман Галущенко в пятницу провел телефонный разговор с министром энергетики Азербайджана Пярвизом Шахбазовым, сообщает пресс-служба украинского Минэнерго.

«Ключевое внимание стороны уделили ситуации в украинском энергетическом секторе, учитывая массированные российские ракетные атаки на объекты энергетической инфраструктуры», - отмечает ведомство.

Галущенко подчеркнул, что в результате очередных обстрелов 23 ноября энергетическая система Украины получила повреждения. Отмечается, что «энергетики прилагают максимум усилий для ликвидации последствий атаки и возобновления энергоснабжения, прежде всего, критической инфраструктуры и населения. В то же время масштабы повреждений достаточно значительны, поэтому очень важна помощь международных партнеров, которые предоставляют материалы и оборудование для проведения восстановительных работ».

«Стороны договорились о сотрудничестве для помощи украинскому энергосектору, в частности, по поставкам электротехнического оборудования», - говорится в сообщении.

Н.Аббасова