Баку и Киев договорились о поставках электрооборудования Украине

Министр энергетики Украины Герман Галущенко в пятницу провел телефонный разговор с министром энергетики Азербайджана Пярвизом Шахбазовым, сообщает пресс-служба украинского Минэнерго.
«Ключевое внимание стороны уделили ситуации в украинском энергетическом секторе, учитывая массированные российские ракетные атаки на объекты энергетической инфраструктуры», - отмечает ведомство.
Галущенко подчеркнул, что в результате очередных обстрелов 23 ноября энергетическая система Украины получила повреждения. Отмечается, что «энергетики прилагают максимум усилий для ликвидации последствий атаки и возобновления энергоснабжения, прежде всего, критической инфраструктуры и населения. В то же время масштабы повреждений достаточно значительны, поэтому очень важна помощь международных партнеров, которые предоставляют материалы и оборудование для проведения восстановительных работ».
«Стороны договорились о сотрудничестве для помощи украинскому энергосектору, в частности, по поставкам электротехнического оборудования», - говорится в сообщении.
Н.Аббасова
Азербайджан открывает посольства в Израиле, Албании и Кении
Минобороны Азербайджана сообщило об обстрелах позиций азербайджанской армии на границе с Арменией и в Карабахе
Байрамов и Клаар обсудили нормализацию отношений Баку и Еревана
Сборная Австралии победила Тунис в матче чемпионата мира по футболу
На благоустройство Хырдалана направят свыше 1,5 млн манатов
ИВ Гянджи направит свыше 2,7 млн манатов на работы по благоустройству
Азерсу приостановил водоснабжение двух населенных пунктов в Гейгельском районе из-за долгов жителей в 150 тыс. манатов
В городах Европы начался рождественский сезон на фоне энергетического кризиса
Польша увеличила протяженность электронного барьера на границе с Беларусью до 37 км
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
AccessBank отмечает свое 20-летие, и стремится достичь еще большего - интервью с Давидом Циклаури
«Северсталь» рассчитывает расширить сотрудничество с SOCAR и другими компаниями в Азербайджане
Абоненты "Nar" выбирают онлайн-обслуживание
Министр науки и образования ознакомился с лабораториями Бакинской высшей школы нефти
Эйнар Аллахвердиев назначен председателем «Caspian Energy Slovakia»
Выставка «Российско-Азербайджанский День поля 2022» открывается 3 ноября в Баку
В Баку в конце ноября пройдет международный банковский форум
XV Веронский Евразийский Экономический Форум пройдет в Баку в конце октября
Сочинский дождь смыл надежды Пашиняна
Самаркандский саммит ШОС — чем уникален и чего ожидать
Брюссель-2022: Баку диктует повестку, международные партнеры ее поддерживают