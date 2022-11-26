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Дальнее зарубежье 26.11.2022 12:10

Индийская ракета PSLV вывела на орбиту спутник дистанционного зондирования Земли

Индийская ракета-носитель Polar Satellite Launch Vehicle (PSLV) в субботу успешно вывела на орбиту спутник дистанционного зондирования Земли EOS-06, трансляцию запуска вела Индийская организация космических исследований (ISRO).

"Я счастлив объявить об успешном осуществлении миссии PSLV-C54 (...) E0S-6 выведен на целевую орбиту с высокой точностью", - сообщил глава ISRO Шри Соманат.

Он подчеркнул, что восемь наноспутников, запущенные вместе с основной полезной нагрузкой, будут выведены на целевые орбиты через некоторое время.

Запуск ракеты был осуществлён в 11:56 по Индийскому стандартному времени (в 10:26 по бакинскому времени) со стартовой площадки Космического центра имени Сатиша Дхавана, расположенного на острове Шрихарикота на юго-востоке Индии.

Аппарат EOS-06 (Earth Observation Satellite - 06), массой 1117 кг, был создан подразделением ISRO - U R Rao Satellite Centre для пополнения спутниковой группировки Oceansat в целях обеспечения непрерывного наблюдения за океанами и применения в сфере океанографии. EOS-06 будет эксплуатироваться на солнечно-синхронной орбите высотой 738 км и дополнит работу спутника Oceansat-2, выведенного на орбиту в 2009 году.

Восемь кубсатов, в том числе, индийские INS-2B, Anand, два аппарата Thybolt и четыре наноспутника Astrocast, разработанные одноимённой швейцарской компанией, планируется отправить на солнечно-синхронную орбиту высотой 511 км. Все аппараты будут использоваться для испытания и демонстрации различных технологий.

Четырёхступенчатая ракета-носитель среднего класса PSLV способна выводить диверсифицированную полезную нагрузку на различные виды орбит, в том числе около 1.7 тонн на солнечно-синхронную полярную орбиту и 1.4 тонны на геопереходную орбиту. Эта миссия стала 56-й для ракет этой серии за всё время эксплуатации.

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Тэги: ИНДИЯ, КОСМОС, СПУТНИК


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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