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СНГ 26.11.2022 12:35

Выборы в парламент Казахстана пройдут до июня 2023 года

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о мерах по реализации предвыборной программы "Справедливый Казахстан - для всех и для каждого. Сейчас и навсегда".

В прилагаемом к документу плане действий поручается: "Проведение выборов с обеспечением формирования парламента и маслихатов на основе новой избирательной системы - по партийным спискам и одномандатным округам в срок до июня 2023 года".

Ранее Токаев информировал, что выборы в мажилис пройдут в Казахстане в первой половине 2023 года. В субботу президент подписал указ о назначении выборов в сенат на 14 января 2023 года.

Парламент Казахстана состоит из двух палат - мажилиса и сената.

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Тэги: КАЗАХСТАН, ПАРЛАМЕНТ, ВЫБОРЫ


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