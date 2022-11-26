Выборы в парламент Казахстана пройдут до июня 2023 года

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о мерах по реализации предвыборной программы "Справедливый Казахстан - для всех и для каждого. Сейчас и навсегда".
В прилагаемом к документу плане действий поручается: "Проведение выборов с обеспечением формирования парламента и маслихатов на основе новой избирательной системы - по партийным спискам и одномандатным округам в срок до июня 2023 года".
Ранее Токаев информировал, что выборы в мажилис пройдут в Казахстане в первой половине 2023 года. В субботу президент подписал указ о назначении выборов в сенат на 14 января 2023 года.
Парламент Казахстана состоит из двух палат - мажилиса и сената.
Азербайджан открывает посольства в Израиле, Албании и Кении
Минобороны Азербайджана сообщило об обстрелах позиций азербайджанской армии на границе с Арменией и в Карабахе
Байрамов и Клаар обсудили нормализацию отношений Баку и Еревана
Баку и Киев договорились о поставках электрооборудования Украине
Азербайджан готов обеспечить газом Трансбалканский трубопровод - Алиев
Алиев доволен ходом переговоров между SOCAR и BP по проекту добычи глубокозалегающего газа на блоке АЧГ
Сборная Австралии победила Тунис в матче чемпионата мира по футболу
На благоустройство Хырдалана направят свыше 1,5 млн манатов
ИВ Гянджи направит свыше 2,7 млн манатов на работы по благоустройству
Азерсу приостановил водоснабжение двух населенных пунктов в Гейгельском районе из-за долгов жителей в 150 тыс. манатов
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
AccessBank отмечает свое 20-летие, и стремится достичь еще большего - интервью с Давидом Циклаури
«Северсталь» рассчитывает расширить сотрудничество с SOCAR и другими компаниями в Азербайджане
Абоненты "Nar" выбирают онлайн-обслуживание
Министр науки и образования ознакомился с лабораториями Бакинской высшей школы нефти
Эйнар Аллахвердиев назначен председателем «Caspian Energy Slovakia»
Выставка «Российско-Азербайджанский День поля 2022» открывается 3 ноября в Баку
В Баку в конце ноября пройдет международный банковский форум
XV Веронский Евразийский Экономический Форум пройдет в Баку в конце октября
Сочинский дождь смыл надежды Пашиняна
Самаркандский саммит ШОС — чем уникален и чего ожидать
Брюссель-2022: Баку диктует повестку, международные партнеры ее поддерживают