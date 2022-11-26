В России за сутки COVID-19 заболели более 6 тыс. человек

Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ составил более 6 тыс. случаев, скончались 53 пациента с COVID-19, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в субботу.

"В РФ выявлено 6 088 новых случаев COVID-19. Количество госпитализаций за сутки составило 1 321 человек и возросло в сравнении с предшествующими сутками на 5,3%", - сообщили в оперштабе.

Увеличение количества госпитализаций отмечено в 38 субъектах РФ, снижение количества госпитализаций произошло в 38 регионах страны. Ситуация осталась без изменений в 9 субъектах, уточнили в оперштабе.

По сравнению с прошлыми сутками, когда в России было зарегистрировано 5 тыс. 992 заболевших, число новых случаев заражения COVID-19 незначительно выросло, рост заболеваемости отмечается четвёртый день подряд. Впервые с начала ноября число заболевших за сутки превысило 6 тыс. человек.

За минувшие сутки скончались 53 человека, накануне сообщалось о 56 умерших.

"Выздоровели за сутки 5 088 человек, или на 4,7% меньше в сравнении с 25 ноября", - говорится в сообщении.

Всего в России за время пандемии зарегистрировано 21 млн 568 тыс. 846 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 391 тыс. 789 умерших и 20 млн 977 тыс. 854 выздоровевших.