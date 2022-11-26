ВС Азербайджана перехватили беспилотник армянских НВФ в Карабахе

Министерство обороны Азербайджана сообщило о перехвате в субботу беспилотника армянских незаконных вооруженных формирований (НВФ) в Карабахском регионе страны.

«26 ноября в 11:28 квадрокоптер, принадлежащий армянским незаконным вооруженным формированиям на территории Азербайджана, где временно дислоцированы российские миротворцы, предпринял попытку совершить разведывательные полеты над позициями наших подразделений в районе населенного пункта Шушакенд Ходжалинского района, а в 11:46 - над позициями подразделений нашей армии в окрестностях высоты Йедди Хырман Агдамского района (в Карабахском регионе - ИФ-Аз). Квадрокоптер, обнаруженный благодаря бдительности наших подразделений, был посажен специальным способом и перехвачен», - говорится в сообщении военного ведомства.

Р.Керимов