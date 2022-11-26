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Социум 26.11.2022 13:43

Гейдар Алиев сыграл свадьбу

Сын президента Азербайджана Ильхама Алиева Гейдар в пятницу сыграл свадьбу, сообщила первый вице-президент Мехрибан Алиева.

«Вчера в узком семейном кругу мы справили свадьбу нашего сына Гейдара. Счастлива, что теперь у нас есть третья дочь! Как и все родители, желаем нашему сыну долгой и счастливой семейной жизни!», - написала Алиева в субботу в инстаграме.

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, СВАДЬБА, ИЛЬХАМ АЛИЕВ

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