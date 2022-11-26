Алиев и Путин обсудили вопросы разблокирования транспортных и экономических связей на Южном Кавказе

Состоялся телефонный разговор президента Российской Федерации Владимира Путина с президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым. "Рассмотрены дальнейшие шаги по реализации всего комплекса трехсторонних договоренностей лидеров России, Азербайджана и Армении с акцентом на практические вопросы разблокирования транспортных и экономических связей в регионе", - сообщила пресс-служба Кремля.

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