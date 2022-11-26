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Внешняя политика 26.11.2022 13:51

Алиев и Путин обсудили вопросы разблокирования транспортных и экономических связей на Южном Кавказе

Состоялся телефонный разговор президента Российской Федерации Владимира Путина с президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым.

"Рассмотрены дальнейшие шаги по реализации всего комплекса трехсторонних договоренностей лидеров России, Азербайджана и Армении с акцентом на практические вопросы разблокирования транспортных и экономических связей в регионе", - сообщила пресс-служба Кремля.

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, РОССИЯ, ИЛЬХАМ АЛИЕВ, ВЛАДИМИР ПУТИН


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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