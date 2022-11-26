Байрамов и Клаар обсудили нормализацию отношений Баку и Еревана

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов обсудил на встрече со специальным представителем Европейского союза (ЕС) по Южному Кавказу и кризису в Грузии Тойво Клааром в субботу вопросы нормализации отношений Баку и Еревана, сообщили в МИД Азербайджана.
«В ходе встречи были обсуждены усилия по процессу нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией, возможные дальнейшие шаги», - говорится в сообщении внешнеполитического ведомства.
В нем отмечается, что Байрамов проинформировал собеседника об элементах мирного договора, подготовленного на основе пяти базовых принципов, представленных Азербайджаном, и обсуждениях в Вашингтоне. Министр отметил, что армянская сторона «продолжает военную деятельность, направленную против Азербайджана, грубо нарушая положения трехстороннего заявления, предоставил информацию об обнаруженных минах, произведенных в Армении в 2021 году».
Байрамов подчеркнул «важность выполнения обязательств по взаимному открытию коммуникаций в регионе, и отметил, что Армения до сих пор не выполнила взятые на себя обязательства».
Им также были представлены взгляды азербайджанской стороны по вопросу реинтеграции армян, проживающих в Карабахе, сообщили в МИД.
В свою очередь Клаар заявил о намерении ЕС продолжать усилия по установлению мира и стабильности в регионе, открытию коммуникаций.
В ходе встречи стороны также обсудили отношения Азербайджана и ЕС, говорится в сообщении азербайджанского внешнеполитического ведомства.
Р.Керимов
Баку и Киев договорились о поставках электрооборудования Украине
Азербайджан готов обеспечить газом Трансбалканский трубопровод - Алиев
Алиев доволен ходом переговоров между SOCAR и BP по проекту добычи глубокозалегающего газа на блоке АЧГ
Сборная Австралии победила Тунис в матче чемпионата мира по футболу
На благоустройство Хырдалана направят свыше 1,5 млн манатов
ИВ Гянджи направит свыше 2,7 млн манатов на работы по благоустройству
Азерсу приостановил водоснабжение двух населенных пунктов в Гейгельском районе из-за долгов жителей в 150 тыс. манатов
В городах Европы начался рождественский сезон на фоне энергетического кризиса
Польша увеличила протяженность электронного барьера на границе с Беларусью до 37 км
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
AccessBank отмечает свое 20-летие, и стремится достичь еще большего - интервью с Давидом Циклаури
«Северсталь» рассчитывает расширить сотрудничество с SOCAR и другими компаниями в Азербайджане
Абоненты "Nar" выбирают онлайн-обслуживание
Министр науки и образования ознакомился с лабораториями Бакинской высшей школы нефти
Эйнар Аллахвердиев назначен председателем «Caspian Energy Slovakia»
Выставка «Российско-Азербайджанский День поля 2022» открывается 3 ноября в Баку
В Баку в конце ноября пройдет международный банковский форум
XV Веронский Евразийский Экономический Форум пройдет в Баку в конце октября
Сочинский дождь смыл надежды Пашиняна
Самаркандский саммит ШОС — чем уникален и чего ожидать
Брюссель-2022: Баку диктует повестку, международные партнеры ее поддерживают