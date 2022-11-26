Байрамов и Клаар обсудили нормализацию отношений Баку и Еревана

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов обсудил на встрече со специальным представителем Европейского союза (ЕС) по Южному Кавказу и кризису в Грузии Тойво Клааром в субботу вопросы нормализации отношений Баку и Еревана, сообщили в МИД Азербайджана.

«В ходе встречи были обсуждены усилия по процессу нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией, возможные дальнейшие шаги», - говорится в сообщении внешнеполитического ведомства.

В нем отмечается, что Байрамов проинформировал собеседника об элементах мирного договора, подготовленного на основе пяти базовых принципов, представленных Азербайджаном, и обсуждениях в Вашингтоне. Министр отметил, что армянская сторона «продолжает военную деятельность, направленную против Азербайджана, грубо нарушая положения трехстороннего заявления, предоставил информацию об обнаруженных минах, произведенных в Армении в 2021 году».

Байрамов подчеркнул «важность выполнения обязательств по взаимному открытию коммуникаций в регионе, и отметил, что Армения до сих пор не выполнила взятые на себя обязательства».

Им также были представлены взгляды азербайджанской стороны по вопросу реинтеграции армян, проживающих в Карабахе, сообщили в МИД.

В свою очередь Клаар заявил о намерении ЕС продолжать усилия по установлению мира и стабильности в регионе, открытию коммуникаций.

В ходе встречи стороны также обсудили отношения Азербайджана и ЕС, говорится в сообщении азербайджанского внешнеполитического ведомства.

Р.Керимов