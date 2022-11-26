Минобороны Азербайджана сообщило об обстрелах позиций азербайджанской армии на границе с Арменией и в Карабахе

Министерство обороны Азербайджана сообщило об обстреле в ночь на 26 ноября позиций азербайджанской армии со стороны вооруженных сил Армении на границе двух государств.

«26 ноября с 00:05 до 00:20 подразделения вооруженных сил Армении с позиций в направлении населенного пункта Гараиман Басаркечарского района с перерывами подвергали обстрелу из стрелкового оружия позиции азербайджанской армии в направлении населенного пункта Астаф Дашкесанского района (в районе границы Азербайджана и Армении - ИФ-Аз)», - говорится в сообщении военного ведомства.

Кроме того, добавили в Минобороны, 26 ноября с 09:25 до 10:10 члены армянских незаконных вооруженных формирований (НВФ) на территории Азербайджана, где временно дислоцированы российские миротворцы (в Карабахском регионе Азербайджана - ИФ-Аз), с перерывами подвергали обстрелу позиции азербайджанской армии на агдамском и ходжавендском направлениях.

В министерстве отметили, что подразделения азербайджанской армии, дислоцированные на вышеуказанных направлениях, приняли «адекватные ответные меры».

Р.Керимов