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Спорт 26.11.2022 16:10

Сборная Австралии победила Тунис в матче чемпионата мира по футболу

Футболисты сборной Австралии со счетом 1:0 нанесли поражение национальной команде Туниса в матче второго тура проходящего в Катаре чемпионата мира.

На 23-й минуте встречи в Эль-Вакра гол провел Митчелл Дьюк.

В активе Австралии теперь после двух матчей 3 очка, по числу баллов она сравнялась в группе D с лидирующей Франции. По 1 очку в настоящий момент у Дании и Туниса.

У Франции и Дании имеется игра в запасе, свой матч второго тура они проведут в субботу, встреча начнется в 20:00 по бакинскому времени.

Чемпионат мира-2022 проходит в Катаре с 20 ноября по 18 декабря.

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Тэги: КАТАР, СПОРТ, ФУТБОЛ, ЧМ-2022


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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