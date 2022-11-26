Сборная Австралии победила Тунис в матче чемпионата мира по футболу

Футболисты сборной Австралии со счетом 1:0 нанесли поражение национальной команде Туниса в матче второго тура проходящего в Катаре чемпионата мира.

На 23-й минуте встречи в Эль-Вакра гол провел Митчелл Дьюк.

В активе Австралии теперь после двух матчей 3 очка, по числу баллов она сравнялась в группе D с лидирующей Франции. По 1 очку в настоящий момент у Дании и Туниса.

У Франции и Дании имеется игра в запасе, свой матч второго тура они проведут в субботу, встреча начнется в 20:00 по бакинскому времени.

Чемпионат мира-2022 проходит в Катаре с 20 ноября по 18 декабря.