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Внешняя политика 26.11.2022 16:54

Азербайджан открывает посольства в Израиле, Албании и Кении

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал законы об учреждении посольств Азербайджана в Израиле (Тель-Авив), Албании (Тирана), Кении (Найроби), представительского офиса в Палестине (Рамалла) и постоянного представительства Азербайджана при отделении ООН в Найроби (Кения).

Кроме этого, Алиев подписал распоряжения об обеспечении деятельности вышеупомянутых диппредставительств.

Документы опубликованы в субботу на сайте главы государства.

Согласно распоряжениям, кабинету министров Азербайджана поручено решить вопросы материально-технического снабжения и финансирования, связанные с обеспечением деятельности данных диппредставительств, министерству иностранных дел страны - утвердить их структуру и штатное расписание.

Милли меджлис (парламент) Азербайджана на пленарном заседании 18 ноября одобрил открытие посольств Азербайджана в Израиле (Тель-Авив), Албании (Тирана), Кении (Найроби), представительского офиса в Палестине (Рамалла) и постоянного представительства Азербайджана при отделении ООН в Найроби (Кения).

Р.Керимов

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО, ДИПЛОМАТИЯ


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