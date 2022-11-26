Азербайджан открывает посольства в Израиле, Албании и Кении

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал законы об учреждении посольств Азербайджана в Израиле (Тель-Авив), Албании (Тирана), Кении (Найроби), представительского офиса в Палестине (Рамалла) и постоянного представительства Азербайджана при отделении ООН в Найроби (Кения).
Кроме этого, Алиев подписал распоряжения об обеспечении деятельности вышеупомянутых диппредставительств.
Документы опубликованы в субботу на сайте главы государства.
Согласно распоряжениям, кабинету министров Азербайджана поручено решить вопросы материально-технического снабжения и финансирования, связанные с обеспечением деятельности данных диппредставительств, министерству иностранных дел страны - утвердить их структуру и штатное расписание.
Милли меджлис (парламент) Азербайджана на пленарном заседании 18 ноября одобрил открытие посольств Азербайджана в Израиле (Тель-Авив), Албании (Тирана), Кении (Найроби), представительского офиса в Палестине (Рамалла) и постоянного представительства Азербайджана при отделении ООН в Найроби (Кения).
Р.Керимов
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