В Азербайджане суточная заболеваемость COVID-19 снизилась на 39%

За минувшие сутки коронавирус в Азербайджане выявлен у 25 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло 824 тыс. 193, сообщает в субботу республиканский оперативный штаб.
Днем ранее зарегистрирован 41 случай. Таким образом, суточная заболеваемость снизилась примерно на 39%.
За 24 часа скончался один больной COVID-19 ( накануне летальных исходов из-за новой коронавирусной инфекции выявлено не было).
Общее число жертв COVID-19 в Азербайджане составляет 9 тыс. 976 человек, следует из опубликованных данных.
От COVID-19 вылечились 813 тыс. 942 человека (+33 за сутки).
В настоящее время на лечении и карантине находятся 275 человек.
За сутки медики провели 2 тыс. 15 тестов на коронавирус против 1 тыс. 802 тестов накануне. Всего в стране с начала пандемии сделано 7 млн 369 тыс. 434 теста на COVID-19.
Р.Керимов
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