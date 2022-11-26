В Азербайджане суточная заболеваемость COVID-19 снизилась на 39%

За минувшие сутки коронавирус в Азербайджане выявлен у 25 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло 824 тыс. 193, сообщает в субботу республиканский оперативный штаб.

Днем ранее зарегистрирован 41 случай. Таким образом, суточная заболеваемость снизилась примерно на 39%.

За 24 часа скончался один больной COVID-19 ( накануне летальных исходов из-за новой коронавирусной инфекции выявлено не было).

Общее число жертв COVID-19 в Азербайджане составляет 9 тыс. 976 человек, следует из опубликованных данных.

От COVID-19 вылечились 813 тыс. 942 человека (+33 за сутки).

В настоящее время на лечении и карантине находятся 275 человек.

За сутки медики провели 2 тыс. 15 тестов на коронавирус против 1 тыс. 802 тестов накануне. Всего в стране с начала пандемии сделано 7 млн 369 тыс. 434 теста на COVID-19.

Р.Керимов