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СНГ 26.11.2022 18:06

Ушел из жизни глава МИД Беларуси Макей

Умер министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей, сообщило в субботу госагентство БелТА со ссылкой на пресс-секретаря МИД республики Анатолия Глаза.

"Скоропостижно скончался министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей", - говорится в сообщении.

Макей занимал пост министра иностранных дел с 20 августа 2012 года. До этого, с 2008 по 2012 год был главой администрации президента Беларуси.

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Тэги: БЕЛАРУСЬ, МИД, ВЛАДИМИР МАКЕЙ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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