Ушел из жизни глава МИД Беларуси Макей

Умер министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей, сообщило в субботу госагентство БелТА со ссылкой на пресс-секретаря МИД республики Анатолия Глаза. "Скоропостижно скончался министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей", - говорится в сообщении. Макей занимал пост министра иностранных дел с 20 августа 2012 года. До этого, с 2008 по 2012 год был главой администрации президента Беларуси.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».