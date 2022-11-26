Сборная Польши выиграла у Саудовской Аравии на ЧМ по футболу

Футболисты сборной Польши со счетом 2:0 нанесли поражение команде Саудовской Аравии в матче второго тура проходящего в Катаре чемпионата мира.
На 39-й минуте встречи в Эр-Райяне гол провел Петр Зелиньски, на 82-й – Роберт Левандовски.
На 45+1 минуте футболист сборной Саудовской Аравии Салем Аль-Давсари не смог реализовать пенальти, его удар с 11-метровой отметки отразил польский вратарь Войцех Щенсны.
Польская национальная команда набрала 4 очка и возглавила группу С. Саудовская Аравия, в первом туре сенсационно победившая Аргентину (2:1), с тремя очками занимает второе место.
На третьей строчке находится Мексика (1 балла), на четвертой – Аргентина (0). В 23:00 по бакинскому времени начнется их очный матч второго тура.
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