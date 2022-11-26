В Финляндии заявили, что законопроект о вступлении страны в НАТО будет готов в декабре

Законопроект о вступлении Финляндии в НАТО будет готов уже в декабре, заявил министр иностранных дел страны Пекка Хаависто (Pekka Haavisto).
"Правительство готово представить законопроект о вступлении Финляндии в НАТО уже в декабре", - заявил Хаависто в субботу, выступая на заседании Совета партии "Зеленых".
По его словам, "закон может быть готов еще до того, как Турция и Венгрия ратифицируют вступление Финляндии в НАТО".
24 ноября канцелярия президента Финляндии призвала ускорить работу над законом, одобряющем вступление страны в НАТО, несмотря на то, что Турция и Венгрия еще не ратифицировали протокол о вступлении Финляндии и Швеции в альянс.
"Канцелярия президента Республики считает целесообразным, чтобы предложение правительства об одобрении Североатлантического договора было представлено в парламент, независимо от вышеупомянутых недостающих ратификаций, чтобы готовность одобрить соглашения существовала, как только условия для него будут выполнены", - говорилось в заявлении офиса главы государства.
Государства-члены НАТО подписали протоколы о присоединении Финляндии и Швеции к Североатлантическому совету 5 июля 2022 года. Финляндия и Швеция присоединятся к НАТО, как только все государства-члены НАТО ратифицируют протоколы о вступлении. На сегодняшний день из 30 стран-членов НАТО членство Швеции и Финляндии в альянсе пока не ратифицировали Турция и Венгрия.
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