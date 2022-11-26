Президент Венгрии, премьеры Польши, Литвы и Бельгии прибыли с визитом в Украину

Президент Венгрии Каталин Новак, а также премьер Польши Матеуш Моравецкий, премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните и премьер Бельгии Александр де Кроо в субботу прибыли с визитом в Киев.

"Прибыла в Киев по приглашению президента Украины Владимира Зеленского", - написала Новак в твиттере.

К записи президент Венгрии прикрепила фотографию, на которой она запечатлена вместе с Зеленским, с главой его офиса Андреем Ермаком, с Шимоните, Моравецким, де Кроо и премьером Украины Денисом Шмыгалем.

В свою очередь Моравецкий также написал в твиттере о том, что находится в Киеве. Моравецкий также прикрепил к записи несколько фотографий из поездки.

Аналогичная запись о встрече в Киеве размещена в твиттере Шимоните, де Кроо и Шмыгаля.

Де Кроо сообщил, что Бельгия "в преддверии холодных зимних месяцев направляет новую гуманитарную и военную помощь".