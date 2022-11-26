Макей был настоящим дипломатом, патриотом Беларуси и другом Азербайджана - Байрамов

Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей был настоящим дипломатом, патриотом Беларуси и другом Азербайджана, заявил глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов, выражая соболезнования его родным и близким.

«С глубоким прискорбием узнал о кончине министра иностранных дел Республики Беларусь В.В.Макея. Владимир Владимирович был настоящим дипломатом, патриотом Беларуси и другом Азербайджана. Приношу искренние соболезнования его родным и близким», - написал Байрамов в субботу в твиттере.

Министр иностранных дел Беларуси Макей скоропостижно скончался 26 ноября.

Макею в августе исполнилось 64 года. На дипломатической службе - с 1993 года. Пост министра иностранных дел Беларуси занимал с 20 августа 2012 года. До этого, с 2008 по 2012 год, был главой администрации президента Беларуси. С 2000 по 2008 работал помощником президента.

Р.Керимов