Эрдоган считает, что Турция в сфере энергетики хорошо подготовилась к зиме в отличие от Европы

Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Турция полностью готова к зимнему периоду, поскольку хорошо подготовилась к нему в энергетическом плане в отличие от европейских стран.
"В то время как европейские страны обеспокоены энергетическим кризисом, мы вступаем в зиму со спокойной душой", - приводит "Анадолу" слова Эрдогана.
На фоне энергетического кризиса правительствам стран Европы пришлось тратить десятки миллиардов евро для помощи домохозяйствам и коммерческому сектору, которым приходится иметь дело с ростом цен на электричество. В Европе изучают различные способы сократить цены на газ и электроэнергию, включая совместные закупки и введение лимита цен, однако пока меры, предложенные для всего ЕС, привели к затяжным политическим дебатам.
Еще в октябре Эрдоган заявлял, что принимает меры, чтобы у Турции зимой не было проблем с энергоресурсами. В ноябре президент Турции Эрдоган и президент России Владимир Путин обсуждали перспективы создания в Турции "газового хаба".
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