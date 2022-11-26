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Спорт 26.11.2022 22:01

Сборная Франции обыграла Данию и вышла в плей-офф ЧМ по футболу

Футболисты сборной Франции нанесли поражение соперникам из команды Дании в игре второго тура группового этапа чемпионата мира-2022 в Катаре.

Матч в Дохе завершился со счетом 2:1. За Францию дубль оформил Килиан Мбаппе (61-я и 86-я минуты). Дания ответила голом Андреаса Кристенсена (68).

Команды представляют группу D. После двух туров в таблице лидирует Франция, в активе которой 6 очков. На втором месте идет Австралия (3 очка). Дания и Тунис делят третье и четвертое места, у команд по одному очку.

В третьем туре соперники сборной Франции не смогут сместить ее ниже второго места в группе, таким образом французская команда гарантировала себе выход в 1/8 финала. Франция, защищающая на турнире титул чемпионов мира, стала первой сборной, вышедшей в плей-офф на ЧМ-2022.

Франция завершит групповой этап встречей с Тунисом, Дания в последнем туре встретится с Австралией, обе игры запланированы на 30 ноября.

Чемпионат мира-2022 проходит в Катаре с 20 ноября по 18 декабря.

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Тэги: КАТАР, СПОРТ, ФУТБОЛ, ЧМ-2022


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