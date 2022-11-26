В Баку отвергли утверждения Еревана об обстреле армянских позиций

В министерстве обороны Азербайджана опровергли утверждения Минобороны Армении об обстреле в субботу вечером армянских позиций.
«Распространенная противоположной стороной информация о том, что 26 ноября в 21:30 подразделения азербайджанской армии якобы открыли огонь из разнокалиберного стрелкового оружия в направлении позиций подразделений вооруженных сил Армении, - абсолютная ложь», - говорится в сообщении военного ведомства.
«Категорически опровергаем эту информацию, распространенную министерством обороны Армении», - заявили в Минобороны Азербайджана.
Р.Керимов
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