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Оборона 26.11.2022 23:45

В Баку отвергли утверждения Еревана об обстреле армянских позиций

В министерстве обороны Азербайджана опровергли утверждения Минобороны Армении об обстреле в субботу вечером армянских позиций.

«Распространенная противоположной стороной информация о том, что 26 ноября в 21:30 подразделения азербайджанской армии якобы открыли огонь из разнокалиберного стрелкового оружия в направлении позиций подразделений вооруженных сил Армении, - абсолютная ложь», - говорится в сообщении военного ведомства.

«Категорически опровергаем эту информацию, распространенную министерством обороны Армении», - заявили в Минобороны Азербайджана.

Р.Керимов

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, АРМЕНИЯ, МИНОБОРОНЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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