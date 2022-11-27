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СНГ 27.11.2022 09:00

Более 12 млн тонн украинского продовольствия экспортировано в рамках «зерновой сделки»

Из украинского порта в субботу вышло одно судно с 71 тыс. тонн кукурузы, сообщает Совместный координационный центр (СКЦ).

"26 ноября судно Sauvan покинуло порт Южный, оно перевозит в Китай в общей сложности 71 тыс. тонн кукурузы в рамках черноморской зерновой инициативы", - говорится в сообщении.

СКЦ отмечает, что 77 судов, способных экспортировать около 2,5 млн тонн продовольствия, ожидают разрешения на заход в порты Украины, а также 26 груженых сухогрузов готовятся к досмотру в турецких территориальных водах, чтобы отправиться далее в пункты назначения.

"По состоянию на 26 ноября общий тоннаж зерна и другой агропродукции, экспортированных из трех украинских портов, составляет 12 011 672 тонны. Всего на данный момент было разрешено движение 988 судов: 493 на прибытие в украинские порты и 495 - на выход из них", - подчеркнули в СКЦ.

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Тэги: УКРАИНА, ООН, ПРОДОВОЛЬСТВИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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