Более 12 млн тонн украинского продовольствия экспортировано в рамках «зерновой сделки»

Из украинского порта в субботу вышло одно судно с 71 тыс. тонн кукурузы, сообщает Совместный координационный центр (СКЦ).
"26 ноября судно Sauvan покинуло порт Южный, оно перевозит в Китай в общей сложности 71 тыс. тонн кукурузы в рамках черноморской зерновой инициативы", - говорится в сообщении.
СКЦ отмечает, что 77 судов, способных экспортировать около 2,5 млн тонн продовольствия, ожидают разрешения на заход в порты Украины, а также 26 груженых сухогрузов готовятся к досмотру в турецких территориальных водах, чтобы отправиться далее в пункты назначения.
"По состоянию на 26 ноября общий тоннаж зерна и другой агропродукции, экспортированных из трех украинских портов, составляет 12 011 672 тонны. Всего на данный момент было разрешено движение 988 судов: 493 на прибытие в украинские порты и 495 - на выход из них", - подчеркнули в СКЦ.
Армянские НВФ в Карабахе подвергли обстрелу позиции азербайджанской армии
В Баку отвергли утверждения Еревана об обстреле армянских позиций
Макей был настоящим дипломатом, патриотом Беларуси и другом Азербайджана - Байрамов
США разрешили Chevron в ограниченном объеме добывать природные ресурсы в Венесуэле
Сербия рассчитывает с января начать импорт э/э из Азербайджана
Баку и Киев договорились о поставках электрооборудования Украине
В России за сутки COVID-19 заболели более 5,9 тыс. человек
Количество случаев COVID-19 в мире превысило 641,3 млн
Сборная Франции обыграла Данию и вышла в плей-офф ЧМ по футболу
На благоустройство Хырдалана направят свыше 1,5 млн манатов
ИВ Гянджи направит свыше 2,7 млн манатов на работы по благоустройству
Азерсу приостановил водоснабжение двух населенных пунктов в Гейгельском районе из-за долгов жителей в 150 тыс. манатов
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
AccessBank отмечает свое 20-летие, и стремится достичь еще большего - интервью с Давидом Циклаури
«Северсталь» рассчитывает расширить сотрудничество с SOCAR и другими компаниями в Азербайджане
Абоненты "Nar" выбирают онлайн-обслуживание
Министр науки и образования ознакомился с лабораториями Бакинской высшей школы нефти
Эйнар Аллахвердиев назначен председателем «Caspian Energy Slovakia»
Выставка «Российско-Азербайджанский День поля 2022» открывается 3 ноября в Баку
В Баку в конце ноября пройдет международный банковский форум
XV Веронский Евразийский Экономический Форум пройдет в Баку в конце октября
Сочинский дождь смыл надежды Пашиняна
Самаркандский саммит ШОС — чем уникален и чего ожидать
Брюссель-2022: Баку диктует повестку, международные партнеры ее поддерживают