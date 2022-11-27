Армянские НВФ в Карабахе подвергли обстрелу позиции азербайджанской армии

Министерство обороны Азербайджана сообщило об обстреле позиций азербайджанской армии со стороны армянских незаконных вооруженных формирований (НВФ) в Карабахском регионе страны.
«С 22:35 26 ноября до 08:37 27 ноября члены армянских незаконных вооруженных формирований (НВФ) на территории Азербайджана, где временно дислоцированы российские миротворцы (в Карабахском регионе Азербайджана - ИФ-Аз), с перерывами подвергали обстрелу позиции нашей армии на ходжавендском, физулинском, тертерском и агдамском направлениях», - говорится в сообщении военного ведомства.
В Минобороны отметили, что подразделения азербайджанской армии, дислоцированные на вышеуказанных направлениях, приняли «адекватные ответные меры».
Р.Керимов
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