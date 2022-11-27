Организатор и участники несанкционированного митинга задержаны в Астане

В Астане задержаны участники незаконного митинга, сообщила в воскресенье пресс-служба МВД Казахстана.
По данным полиции, накануне вечером в одном из ночных клубов проходило массовое мероприятие, организатором которого выступал предприниматель, привлекший порядка 300 молодых людей.
"В ходе сбора организатор, сообщая собравшимся заведомо ложную информацию, в нарушение установленного законом порядка проведения мирных собраний, призвал их к незаконному шествию для достижения своих личных противоправных целей. В результате провокации был грубо нарушен общественный порядок, создавались препятствия для полноценного функционирования транспортной и социальной инфраструктуры", - говорится в сообщении.
На требования полиции прекратить незаконную акцию ее участники не реагировали.
"Подстрекаемые организатором, который использовал громкоговоритель, продолжали нарушать правопорядок. В целях обеспечения безопасности жителей города полиция была вынуждена принять меры по пресечению противоправных действий. При этом участники незаконного шествия оказали физическое сопротивление сотрудникам", - отмечается в информации.
В настоящее время, как заявляет пресс-служба МВД, ряд лиц установлено и задержано.
Сколько людей задержано, не сообщается.
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