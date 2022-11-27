Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Цена на нефть

24.11 $/bbl +/- WTI 77.94 +0.14 Brent 85.41 -0.07

СНГ 27.11.2022 10:30

Организатор и участники несанкционированного митинга задержаны в Астане

В Астане задержаны участники незаконного митинга, сообщила в воскресенье пресс-служба МВД Казахстана.

По данным полиции, накануне вечером в одном из ночных клубов проходило массовое мероприятие, организатором которого выступал предприниматель, привлекший порядка 300 молодых людей.

"В ходе сбора организатор, сообщая собравшимся заведомо ложную информацию, в нарушение установленного законом порядка проведения мирных собраний, призвал их к незаконному шествию для достижения своих личных противоправных целей. В результате провокации был грубо нарушен общественный порядок, создавались препятствия для полноценного функционирования транспортной и социальной инфраструктуры", - говорится в сообщении.

На требования полиции прекратить незаконную акцию ее участники не реагировали.

"Подстрекаемые организатором, который использовал громкоговоритель, продолжали нарушать правопорядок. В целях обеспечения безопасности жителей города полиция была вынуждена принять меры по пресечению противоправных действий. При этом участники незаконного шествия оказали физическое сопротивление сотрудникам", - отмечается в информации.

В настоящее время, как заявляет пресс-служба МВД, ряд лиц установлено и задержано.

Сколько людей задержано, не сообщается.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: КАЗАХСТАН, ИНЦИДЕНТ


Похожие новости


Самолет Air Astana вернулся в аэропорт столицы Казахстана из-за разгерметизации

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az