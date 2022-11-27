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Дальнее зарубежье 27.11.2022 11:00

В США изуродовали памятник Линкольну

Статуя молодого Авраама Линкольна в чикагском районе Эджуотере была залита красной краской. На нее также нанесли надписи, обвиняющие 16-го президента США, отменившего рабство, в геноциде индейцев. Об этом сообщает канал Fox News.

В конце череды выходных по случаю Дня благодарения жители окрестностей парка обнаружили, что статуя Линкольна забрызгана красной краской, а также на нее нанесены слова "Колонизатор" и "Верни землю назад". Кроме того, вандалы написали "Дакота 38", имея ввиду 38 членов племени дакотских Сиу, казненных по приказу Линкольна после войны между США и Сиу в 1862 году.

Статуя была одной из многих в городе, исследованных в рамках комиссии, созданной после протестов 2020 года. Целью комиссии было расследование памятников на предмет дискриминации.

В Чикаго, по результатам данной комиссии ранее убрали статую Христофора Колумба, но та же комиссия предложила оставить памятники Линкольну до дальнейшего рассмотрения проблемы.

Линкольн, известный тем, что покончил с легальным рабством в Соединенных Штатах, в последние годы критикуется левой общественностью за роль, которую сыграл в войне с племенем Сиу.

Статуя молодого Линкольна - вторая статуя 16-го президента, подвергшаяся вандализму в Чикаго за последние шесть недель: аналогичным образом неизвестные разрисовали статую Линкольна в чикагском Линкольн-парке в начале октября, написав на ней: "Долой колонизаторов", "Землю назад!" и "Отомстите за Дакоту 38".

Группа активистов также опубликовала списки 38 мужчин из Дакоты и заявила, что хочет "разрушить миф о Линкольне, великом освободителе".

Полиция Чикаго никого не задержала, но детективы продолжают расследование.

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Тэги: США, ПАМЯТНИК, ИНЦИДЕНТ


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