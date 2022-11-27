В США изуродовали памятник Линкольну

Статуя молодого Авраама Линкольна в чикагском районе Эджуотере была залита красной краской. На нее также нанесли надписи, обвиняющие 16-го президента США, отменившего рабство, в геноциде индейцев. Об этом сообщает канал Fox News.
В конце череды выходных по случаю Дня благодарения жители окрестностей парка обнаружили, что статуя Линкольна забрызгана красной краской, а также на нее нанесены слова "Колонизатор" и "Верни землю назад". Кроме того, вандалы написали "Дакота 38", имея ввиду 38 членов племени дакотских Сиу, казненных по приказу Линкольна после войны между США и Сиу в 1862 году.
Статуя была одной из многих в городе, исследованных в рамках комиссии, созданной после протестов 2020 года. Целью комиссии было расследование памятников на предмет дискриминации.
В Чикаго, по результатам данной комиссии ранее убрали статую Христофора Колумба, но та же комиссия предложила оставить памятники Линкольну до дальнейшего рассмотрения проблемы.
Линкольн, известный тем, что покончил с легальным рабством в Соединенных Штатах, в последние годы критикуется левой общественностью за роль, которую сыграл в войне с племенем Сиу.
Статуя молодого Линкольна - вторая статуя 16-го президента, подвергшаяся вандализму в Чикаго за последние шесть недель: аналогичным образом неизвестные разрисовали статую Линкольна в чикагском Линкольн-парке в начале октября, написав на ней: "Долой колонизаторов", "Землю назад!" и "Отомстите за Дакоту 38".
Группа активистов также опубликовала списки 38 мужчин из Дакоты и заявила, что хочет "разрушить миф о Линкольне, великом освободителе".
Полиция Чикаго никого не задержала, но детективы продолжают расследование.
Армянские НВФ в Карабахе подвергли обстрелу позиции азербайджанской армии
В Баку отвергли утверждения Еревана об обстреле армянских позиций
Макей был настоящим дипломатом, патриотом Беларуси и другом Азербайджана - Байрамов
США разрешили Chevron в ограниченном объеме добывать природные ресурсы в Венесуэле
Сербия рассчитывает с января начать импорт э/э из Азербайджана
Баку и Киев договорились о поставках электрооборудования Украине
В России за сутки COVID-19 заболели более 5,9 тыс. человек
Количество случаев COVID-19 в мире превысило 641,3 млн
Сборная Франции обыграла Данию и вышла в плей-офф ЧМ по футболу
На благоустройство Хырдалана направят свыше 1,5 млн манатов
ИВ Гянджи направит свыше 2,7 млн манатов на работы по благоустройству
Азерсу приостановил водоснабжение двух населенных пунктов в Гейгельском районе из-за долгов жителей в 150 тыс. манатов
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
AccessBank отмечает свое 20-летие, и стремится достичь еще большего - интервью с Давидом Циклаури
«Северсталь» рассчитывает расширить сотрудничество с SOCAR и другими компаниями в Азербайджане
Абоненты "Nar" выбирают онлайн-обслуживание
Министр науки и образования ознакомился с лабораториями Бакинской высшей школы нефти
Эйнар Аллахвердиев назначен председателем «Caspian Energy Slovakia»
Выставка «Российско-Азербайджанский День поля 2022» открывается 3 ноября в Баку
В Баку в конце ноября пройдет международный банковский форум
XV Веронский Евразийский Экономический Форум пройдет в Баку в конце октября
Сочинский дождь смыл надежды Пашиняна
Самаркандский саммит ШОС — чем уникален и чего ожидать
Брюссель-2022: Баку диктует повестку, международные партнеры ее поддерживают