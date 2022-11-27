В России за сутки COVID-19 заболели более 5,9 тыс. человек

Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ составил более 5,9 тыс. случаев, скончался 51 пациент с COVID-19, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в воскресенье.
"В РФ выявлено 5 918 новых случаев COVID-19. Количество госпитализаций за сутки составило 661 человек и снизилось в сравнении с предшествующими сутками на 50%", - сообщили в оперштабе.
Увеличение количества госпитализаций отмечено в семи субъектах РФ, снижение количества госпитализаций произошло в 69 регионах страны. Ситуация осталась без изменений в девяти субъектах, отметили в оперштабе.
По сравнению с прошлыми сутками, когда в России было зарегистрировано 6 тыс. 88 заболевших, число новых случаев заражения COVID-19 снизилось на 170. До сегодняшнего дня в течение четырех дней отмечался рост заболеваемости.
За минувшие сутки скончался 51 человек, накануне сообщалось о 53 умерших.
"Выздоровели за сутки 4 174 человека, или на 18,0% меньше в сравнении с 26 ноября", - говорится в сообщении.
Всего в России за время пандемии зарегистрировано 21 млн 574 тыс. 764 случая заражения коронавирусной инфекцией, 391 тыс. 840 умерших и 20 млн 982 тыс. 28 выздоровевших.
Армянские НВФ в Карабахе подвергли обстрелу позиции азербайджанской армии
В Баку отвергли утверждения Еревана об обстреле армянских позиций
Макей был настоящим дипломатом, патриотом Беларуси и другом Азербайджана - Байрамов
США разрешили Chevron в ограниченном объеме добывать природные ресурсы в Венесуэле
Сербия рассчитывает с января начать импорт э/э из Азербайджана
Баку и Киев договорились о поставках электрооборудования Украине
На благоустройство Хырдалана направят свыше 1,5 млн манатов
ИВ Гянджи направит свыше 2,7 млн манатов на работы по благоустройству
Азерсу приостановил водоснабжение двух населенных пунктов в Гейгельском районе из-за долгов жителей в 150 тыс. манатов
В США изуродовали памятник Линкольну
Организатор и участники несанкционированного митинга задержаны в Астане
Глава администрации Тайваня уходит с поста лидера правящей партии после поражения ДПП на местных выборах
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
AccessBank отмечает свое 20-летие, и стремится достичь еще большего - интервью с Давидом Циклаури
«Северсталь» рассчитывает расширить сотрудничество с SOCAR и другими компаниями в Азербайджане
Абоненты "Nar" выбирают онлайн-обслуживание
Министр науки и образования ознакомился с лабораториями Бакинской высшей школы нефти
Эйнар Аллахвердиев назначен председателем «Caspian Energy Slovakia»
Выставка «Российско-Азербайджанский День поля 2022» открывается 3 ноября в Баку
В Баку в конце ноября пройдет международный банковский форум
XV Веронский Евразийский Экономический Форум пройдет в Баку в конце октября
Сочинский дождь смыл надежды Пашиняна
Самаркандский саммит ШОС — чем уникален и чего ожидать
Брюссель-2022: Баку диктует повестку, международные партнеры ее поддерживают