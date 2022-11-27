В России за сутки COVID-19 заболели более 5,9 тыс. человек

Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ составил более 5,9 тыс. случаев, скончался 51 пациент с COVID-19, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в воскресенье.

"В РФ выявлено 5 918 новых случаев COVID-19. Количество госпитализаций за сутки составило 661 человек и снизилось в сравнении с предшествующими сутками на 50%", - сообщили в оперштабе.

Увеличение количества госпитализаций отмечено в семи субъектах РФ, снижение количества госпитализаций произошло в 69 регионах страны. Ситуация осталась без изменений в девяти субъектах, отметили в оперштабе.

По сравнению с прошлыми сутками, когда в России было зарегистрировано 6 тыс. 88 заболевших, число новых случаев заражения COVID-19 снизилось на 170. До сегодняшнего дня в течение четырех дней отмечался рост заболеваемости.

За минувшие сутки скончался 51 человек, накануне сообщалось о 53 умерших.

"Выздоровели за сутки 4 174 человека, или на 18,0% меньше в сравнении с 26 ноября", - говорится в сообщении.

Всего в России за время пандемии зарегистрировано 21 млн 574 тыс. 764 случая заражения коронавирусной инфекцией, 391 тыс. 840 умерших и 20 млн 982 тыс. 28 выздоровевших.