Денежные переводы в Азербайджан за 9 мес. увеличились в 3,4 раза

Объем денежных переводов в Азербайджан в январе-сентябре 2022 года, по предварительным оценкам, составил $2 млрд 589 млн, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в Центральном банке (ЦБА).

«Объем денежных переводов, поступающих в Азербайджан, за 9 месяцев 2022 года, по предварительным оценкам, увеличился почти в 3,4 раза по сравнению с соответствующим периодом 2021 года, составив $2 млрд 589 млн», - отметили в ЦБ.

При этом в первом квартале 2022 года их объем составил $211 млн, во втором - $917 млн, а в третьем - $1 млрд 461 млн.

Денежные переводы физических лиц в Азербайджан за 2021 год составили $1 млрд 133,391 млн, что на 3,6% больше показателя 2020 года.

А.Азизов