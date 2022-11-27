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Макроэкономика 27.11.2022 12:30

Денежные переводы в Азербайджан за 9 мес. увеличились в 3,4 раза

Объем денежных переводов в Азербайджан в январе-сентябре 2022 года, по предварительным оценкам, составил $2 млрд 589 млн, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в Центральном банке (ЦБА).

«Объем денежных переводов, поступающих в Азербайджан, за 9 месяцев 2022 года, по предварительным оценкам, увеличился почти в 3,4 раза по сравнению с соответствующим периодом 2021 года, составив $2 млрд 589 млн», - отметили в ЦБ.

При этом в первом квартале 2022 года их объем составил $211 млн, во втором - $917 млн, а в третьем - $1 млрд 461 млн.

Денежные переводы физических лиц в Азербайджан за 2021 год составили $1 млрд 133,391 млн, что на 3,6% больше показателя 2020 года.

А.Азизов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ПЕРЕВОДЫ, ДИНАМИКА, ЦБА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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