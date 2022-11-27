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Регион 27.11.2022 13:08

Чавушоглу и Мередов обсудят подготовку к саммиту Туркменистан-Азербайджан-Турция

Министры иностранных дел Турции и Туркменистана Мевлют Чавушоглу и Рашид Мередов обсудят в конце ноября в Турции подготовку к саммиту Туркменистан-Азербайджан-Турция. Об этом в воскресенье сообщили в МИД Турции.

Там отметили, что по приглашению Чавушоглу Мередов посетит 27-28 ноября Турцию с визитом.

«В ходе визита будут обсуждены двусторонние и региональные вопросы, а также подготовка к саммиту глав государств Турции, Азербайджана и Туркменистана», - говорится в сообщении турецкого внешнеполитического ведомства.

Саммит Туркменистан-Азербайджан-Турция, как ожидается, пройдет в начале декабря в Ашхабаде.

Р.Керимов

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ТУРЦИЯ, ТУРКМЕНИСТАН, ВСТРЕЧА, МИД


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