В ряде городов Китая прошли акции протеста против ограничительных мер от COVID-19

Демонстрации против ограничительных мер, вводимых властями КНР из-за COVID-19, прошли в ночь на воскресенье в ряде китайских городов, сообщает Associated Press (AP).
В частности, в Шанхае на акцию протеста в полночь собрались примерно 300 человек. Полиция применила газовые баллончики, чтобы рассеять толпу.
AP при этом отмечает, что информацию о многих демонстрациях не получается подтвердить, а сообщения о протестных акциях быстро удаляют из социальных сетей.
Накануне власти Синьцзян-Уйгурского автономного района (СУАР) отменили локдаун в некоторых районах административного центра СУАР - города Урумчи. Этому решению предшествовали демонстрации горожан против режима изоляции, который для многих жителей СУАР длится с августа. В то же время воскресенье медики заявили о выявлении около 1 тыс. новых случаев COVID-19 в СУАР, 114 из них пришлись на Урумчи.
Китай придерживается политики "нулевой терпимости" к COVID-19. Это означает, что с целью ограничения распространения вируса применяются такие меры, как локдауны и обязательный карантин для тех, кто вступал в контакт с инфицированными людьми. При этом ранее в ноябре власти страны объявили о некотором смягчении мер, в частности, о сокращении сроков самоизоляции для прибывающих в страну.
На фоне нового роста количества случаев COVID-19 власти ряда китайских провинций ужесточили меры для борьбы с распространением коронавируса. В Пекине не работают школы, для въезда в столицу необходимо предъявить отрицательный ПЦР-тест, сделанный менее чем за 28 часов.
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