Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Цена на нефть

25.11 $/bbl +/- WTI 76.28 -1.80 Brent 83.63 -1.71

Дальнее зарубежье 27.11.2022 13:30

В ряде городов Китая прошли акции протеста против ограничительных мер от COVID-19

Демонстрации против ограничительных мер, вводимых властями КНР из-за COVID-19, прошли в ночь на воскресенье в ряде китайских городов, сообщает Associated Press (AP).

В частности, в Шанхае на акцию протеста в полночь собрались примерно 300 человек. Полиция применила газовые баллончики, чтобы рассеять толпу.

AP при этом отмечает, что информацию о многих демонстрациях не получается подтвердить, а сообщения о протестных акциях быстро удаляют из социальных сетей.

Накануне власти Синьцзян-Уйгурского автономного района (СУАР) отменили локдаун в некоторых районах административного центра СУАР - города Урумчи. Этому решению предшествовали демонстрации горожан против режима изоляции, который для многих жителей СУАР длится с августа. В то же время воскресенье медики заявили о выявлении около 1 тыс. новых случаев COVID-19 в СУАР, 114 из них пришлись на Урумчи.

Китай придерживается политики "нулевой терпимости" к COVID-19. Это означает, что с целью ограничения распространения вируса применяются такие меры, как локдауны и обязательный карантин для тех, кто вступал в контакт с инфицированными людьми. При этом ранее в ноябре власти страны объявили о некотором смягчении мер, в частности, о сокращении сроков самоизоляции для прибывающих в страну.

На фоне нового роста количества случаев COVID-19 власти ряда китайских провинций ужесточили меры для борьбы с распространением коронавируса. В Пекине не работают школы, для въезда в столицу необходимо предъявить отрицательный ПЦР-тест, сделанный менее чем за 28 часов.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: КИТАЙ, КОРОНАВИРУС, ПРОТЕСТ


Похожие новости


В нескольких городах Китая ужесточают меры против COVID-19 В Шанхае впервые с марта не выявили за сутки ни одного случая COVID-19 В Гонконге впервые с апреля зарегистрировали более 1 тыс. заражений COVID-19 за сутки Власти Пекина продолжают массовое тестирование на COVID-19 и ограничивают движение общественного транспорта В Шанхае впервые за долгое время не выявили новых случаев заражения COVID-19 за пределами зон карантина В Шанхае выявили за сутки максимум летальных исходов среди больных COVID-19 с начала локдауна

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az