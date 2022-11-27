Уровень взаимодействия Москвы и Анкары позволяет решать разногласия путем переговоров - Песков

У России есть разногласия с Турцией по Сирии, но уровень взаимодействия двух стран и политическая мудрость позволяют решать все спорные вопросы не путём конфронтации, а путём переговоров, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"По Сирии разногласия есть с Турцией, когда-то их удалось купировать и расшить в Сочи, был подписан документ, вы помните, который зачитывали два министра. После этого мы слышали заявление Эрдогана, были и заявления наших представителей, которые говорили о том, что мы также не удовлетворены, как Турция выполняет свои обязательства", - сказал Песков в интервью программе "Москва. Кремль. Путин" телеканала "Россия-1" (ВГТРК), фрагмент которого был выложен в Телеграм-канале журналиста Павла Зарубина.
Песков продолжил: "Но с Турцией есть другая превосходная история - уровень наших отношений и политическая мудрость позволяют нам урегулировать подобные разногласия не путем конфронтации, а путем напряженных, пусть долгих и напряженных, но все-таки переговоров. И этот уровень взаимопонимания и взаимного уважения, действительно это хорошая основа для того, чтобы даже такие сложные ситуации обсуждать".
Армянские НВФ в Карабахе подвергли обстрелу позиции азербайджанской армии
В Баку отвергли утверждения Еревана об обстреле армянских позиций
Макей был настоящим дипломатом, патриотом Беларуси и другом Азербайджана - Байрамов
Денежные переводы в Азербайджан за 9 мес. увеличились в 3,4 раза
США разрешили Chevron в ограниченном объеме добывать природные ресурсы в Венесуэле
Сербия рассчитывает с января начать импорт э/э из Азербайджана
Сборная Японии проиграла Коста-Рике на ЧМ после победы над Германией
Индекс стоимости жилья в Азербайджане за 9 мес. вырос на 5,1%
На благоустройство Хырдалана направят свыше 1,5 млн манатов
ИВ Гянджи направит свыше 2,7 млн манатов на работы по благоустройству
Азерсу приостановил водоснабжение двух населенных пунктов в Гейгельском районе из-за долгов жителей в 150 тыс. манатов
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
AccessBank отмечает свое 20-летие, и стремится достичь еще большего - интервью с Давидом Циклаури
«Северсталь» рассчитывает расширить сотрудничество с SOCAR и другими компаниями в Азербайджане
Абоненты "Nar" выбирают онлайн-обслуживание
Министр науки и образования ознакомился с лабораториями Бакинской высшей школы нефти
Эйнар Аллахвердиев назначен председателем «Caspian Energy Slovakia»
Выставка «Российско-Азербайджанский День поля 2022» открывается 3 ноября в Баку
В Баку в конце ноября пройдет международный банковский форум
XV Веронский Евразийский Экономический Форум пройдет в Баку в конце октября
Сочинский дождь смыл надежды Пашиняна
Самаркандский саммит ШОС — чем уникален и чего ожидать
Брюссель-2022: Баку диктует повестку, международные партнеры ее поддерживают