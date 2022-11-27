Индекс стоимости жилья в Азербайджане за 9 мес. вырос на 5,1%

Индекс стоимости жилья в Азербайджане в январе-сентябре, по предварительным оценкам, составил 105,1%, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в Центробанке.
«Данные Госкомстата показывают, что Индекс стоимости жилья (средний уровень цен на жилье), по предварительным данным, в январе-сентябре 2022 года вырос на 5,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года», - отметили в ЦБ.
При этом индекс цен на жилье на первичном рынке вырос за 9 месяцев 2022 года на 5,7%, на вторичном рынке - 5,1%.
Р.Ахмедов
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