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Это интересно 27.11.2022 14:40

Индекс стоимости жилья в Азербайджане за 9 мес. вырос на 5,1%

Индекс стоимости жилья в Азербайджане в январе-сентябре, по предварительным оценкам, составил 105,1%, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в Центробанке.

«Данные Госкомстата показывают, что Индекс стоимости жилья (средний уровень цен на жилье), по предварительным данным, в январе-сентябре 2022 года вырос на 5,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года», - отметили в ЦБ.

При этом индекс цен на жилье на первичном рынке вырос за 9 месяцев 2022 года на 5,7%, на вторичном рынке - 5,1%.

Р.Ахмедов

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, НЕДВИЖИМОСТЬ, ЦЕНА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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