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Спорт 27.11.2022 16:00

Сборная Японии проиграла Коста-Рике на ЧМ после победы над Германией

Футболисты сборной Японии со счетом 0:1 потерпели поражение от команды Коста-Рики в матче второго тура чемпионата мира в Катаре.

На 81-й минуте встречи в Эр-Райяне гол провел Кейшер Фуллер.

Ранее Япония сенсационно обыграла Германию (2:1), Коста-Рика крупно проиграла Испании (0:7).

В группе Е три команды к настоящему моменту набрали по 3 очка, это Испания, Япония и Коста-Рика. У Германии 0 очков. В 23:00 по бакинскому времени стартует встреча второго тура между Испанией и Германией.

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Тэги: КАТАР, СПОРТ, ФУТБОЛ, ЧМ-2022


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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