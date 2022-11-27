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Цена на нефть

25.11 $/bbl +/- WTI 76.28 -1.80 Brent 83.63 -1.71

СНГ 27.11.2022 16:30

РФ пока исходит из того, что не будет продавать нефть и газ странам, которые установят «потолок» цен - Песков

Россия не будет торговать нефтью со странами, которые будут устанавливать ограничения на ее цену, пока позиция такая, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

В интервью в программе "Москва.Кремль.Путин" на телеканале "Россия-1" Пескова спросили, как в Кремле относятся к планам некоторых стран по введению потока цен на российские экспортные нефть и газ. У пресс-секретаря уточнили, будет ли Россия экспортировать энергоресурсы в эти страны?

"Смотрите, пока мы исходим с вами из заявления президента Путина о том, что с такими странами мы торговать нефтью и нефтепродуктами не будем, и газом не будем. Поэтому пока позиция такая", - сказал Песков.

"Но, очевидно, что мы видим сейчас какие-то цифры, которые озвучиваются. Очень много нюансов, которые нам нужно просчитывать. Поэтому, имея основную, так сказать, линию, установленную президентом, все-таки можно выразить уверенность, что в любом случае никто себе стрелять в ногу у нас в стране не будет. Мы уже научились быть разумными и руководствоваться исключительно собственными интересами", - отметил он.

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Тэги: РОССИЯ, НЕФТЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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