Канада намерена расширять военные и экономические связи в Индо-Тихоокеанском регионе

Власти Канады будут наращивать военные и экономические отношения со странами Индо-Тихоокеанского региона, укреплять связи с союзниками в Азии для борьбы с влиянием КНР, сообщает Bloomberg со ссылкой на документ, описывающий новую политику Оттавы.

"Долгое время мы определяли сами себя через отношения с Европой. Настало время взглянуть на Тихий океан", - заявила в интервью агентству глава МИД Канады Мелаин Жоли, которая должна позднее в воскресенье представить стратегию в отношении Индо-Тихоокеанского региона.

"Когда речь заходит о Китае, мы знаем, что в регионе идет борьба за влияние. Так что нам нужно вести собственную игру", - отметила она.

Согласно документу, на обновленную региональную политику Оттава выделит примерно $1,7 млрд: средства пойдут на усиление морского патрулирования, разведку и кибербезопасность, расширение сотрудничества Канады с партнерами в Восточно-Китайском и Южно-Китайском морях. При этом в стратегии Китай называют "все более разрушительной глобальной силой", однако канадские власти полагают, что с Пекином нужно работать по вопросам изменения климата, глобального здравоохранения, нераспространения ядерного оружия.

Канада планирует инвестировать $559 млн в инфраструктурные проекты в регионе, что станет вкладом страны в планы развития инфраструктуры на $600 млрд, о которых объявила ранее в этом году G7 в качестве противовеса китайской инициативе экономического развития "Один пояс, один путь".

Оттава также хочет углублять экономические связи с Индией, Японией и Южной Кореей, развивать торговые отношения с другими странами региона, кроме КНР. На данный момент Китай является вторым после США по величине торговым партнером Канады. Кроме того, Канада ужесточит правила в отношении иностранных инвестиций и предпримет другие шаги по защите от "внешнего вмешательства".

Bloomberg напоминает, что власти Канады уже ограничили китайские инвестиции в компании, разработку в стране важнейших полезных ископаемых, включая литий. При этом прямые инвестиции Китая в Канаде в 2021 году составляли $15,7 млрд, а канадские в Китае - около $10,4 млрд.