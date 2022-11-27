В Азербайджане суточная заболеваемость COVID-19 выросла на 56%

За минувшие сутки коронавирус в Азербайджане выявлен у 39 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло 824 тыс. 232, сообщает в воскресенье республиканский оперативный штаб.

Днем ранее зарегистрировано 25 случаев. Таким образом, суточная заболеваемость выросла на 56%.

За 24 часа летальных исходов из-за новой коронавирусной инфекции выявлено не было (накануне скончался один больной COVID-19).

Общее число жертв COVID-19 в Азербайджане составляет 9 тыс. 976 человек, следует из опубликованных данных.

От COVID-19 вылечились 813 тыс. 976 человек (+34 за сутки).

В настоящее время на лечении и карантине находятся 280 человек.

За сутки медики провели 1 тыс. 337 тестов на коронавирус против 2 тыс. 15 тестов накануне. Всего в стране с начала пандемии сделано 7 млн 370 тыс. 771 тест на COVID-19.

Р.Керимов