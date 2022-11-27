В Азербайджане суточная заболеваемость COVID-19 выросла на 56%

За минувшие сутки коронавирус в Азербайджане выявлен у 39 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло 824 тыс. 232, сообщает в воскресенье республиканский оперативный штаб.
Днем ранее зарегистрировано 25 случаев. Таким образом, суточная заболеваемость выросла на 56%.
За 24 часа летальных исходов из-за новой коронавирусной инфекции выявлено не было (накануне скончался один больной COVID-19).
Общее число жертв COVID-19 в Азербайджане составляет 9 тыс. 976 человек, следует из опубликованных данных.
От COVID-19 вылечились 813 тыс. 976 человек (+34 за сутки).
В настоящее время на лечении и карантине находятся 280 человек.
За сутки медики провели 1 тыс. 337 тестов на коронавирус против 2 тыс. 15 тестов накануне. Всего в стране с начала пандемии сделано 7 млн 370 тыс. 771 тест на COVID-19.
Р.Керимов
Минобороны Азербайджана сообщило об обстрелах в воскресенье позиций азербайджанской армии на границе с Арменией и в Карабахе
Армянские НВФ в Карабахе подвергли обстрелу позиции азербайджанской армии
В Баку отвергли утверждения Еревана об обстреле армянских позиций
Денежные переводы в Азербайджан за 9 мес. увеличились в 3,4 раза
США разрешили Chevron в ограниченном объеме добывать природные ресурсы в Венесуэле
Сербия рассчитывает с января начать импорт э/э из Азербайджана
На благоустройство Хырдалана направят свыше 1,5 млн манатов
ИВ Гянджи направит свыше 2,7 млн манатов на работы по благоустройству
Азерсу приостановил водоснабжение двух населенных пунктов в Гейгельском районе из-за долгов жителей в 150 тыс. манатов
Токаев прибыл в Москву на переговоры с Путиным
Власти китайского Шэньчжэня ограничили посещение ресторанов и театров из-за ситуации с COVID-19
Канада намерена расширять военные и экономические связи в Индо-Тихоокеанском регионе
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
AccessBank отмечает свое 20-летие, и стремится достичь еще большего - интервью с Давидом Циклаури
«Северсталь» рассчитывает расширить сотрудничество с SOCAR и другими компаниями в Азербайджане
Абоненты "Nar" выбирают онлайн-обслуживание
Министр науки и образования ознакомился с лабораториями Бакинской высшей школы нефти
Эйнар Аллахвердиев назначен председателем «Caspian Energy Slovakia»
Выставка «Российско-Азербайджанский День поля 2022» открывается 3 ноября в Баку
В Баку в конце ноября пройдет международный банковский форум
XV Веронский Евразийский Экономический Форум пройдет в Баку в конце октября
Сочинский дождь смыл надежды Пашиняна
Самаркандский саммит ШОС — чем уникален и чего ожидать
Брюссель-2022: Баку диктует повестку, международные партнеры ее поддерживают