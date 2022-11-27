Генсек ОДКБ надеется на благоприятное развитие ситуации на Южном Кавказе

Генеральный секретарь Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Станислав Зась выразил надежду на благоприятное развитие ситуации на Южном Кавказе.

"Если по-крупному оценивать ситуацию в кавказском регионе, те тенденции, которые там сейчас формируются, вселяют осторожный оптимизм", - сказал глава ОДКБ в интервью телеканалу ОНТ в воскресенье.

Зась отметил, что государства региона нацелены на достижение мира - "на подписание мирного договора, юридическое оформление существующих границ, разблокировку транспортного сообщения".

Однако, добавил он, на границе Армении и Азербайджана, где "практически ежедневно происходят перестрелки", обстановка остается непростой.

"В целом, тот комплекс мер, которые предлагаются со стороны ОДКБ в качестве помощи Армении, - а они разные - нашли поддержку у всех государств", - резюмировал глава ОДКБ.