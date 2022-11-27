Генсек ОДКБ надеется на благоприятное развитие ситуации на Южном Кавказе

Генеральный секретарь Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Станислав Зась выразил надежду на благоприятное развитие ситуации на Южном Кавказе.
"Если по-крупному оценивать ситуацию в кавказском регионе, те тенденции, которые там сейчас формируются, вселяют осторожный оптимизм", - сказал глава ОДКБ в интервью телеканалу ОНТ в воскресенье.
Зась отметил, что государства региона нацелены на достижение мира - "на подписание мирного договора, юридическое оформление существующих границ, разблокировку транспортного сообщения".
Однако, добавил он, на границе Армении и Азербайджана, где "практически ежедневно происходят перестрелки", обстановка остается непростой.
"В целом, тот комплекс мер, которые предлагаются со стороны ОДКБ в качестве помощи Армении, - а они разные - нашли поддержку у всех государств", - резюмировал глава ОДКБ.
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