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СНГ 27.11.2022 22:44

Генсек ОДКБ надеется на благоприятное развитие ситуации на Южном Кавказе

Генеральный секретарь Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Станислав Зась выразил надежду на благоприятное развитие ситуации на Южном Кавказе.

"Если по-крупному оценивать ситуацию в кавказском регионе, те тенденции, которые там сейчас формируются, вселяют осторожный оптимизм", - сказал глава ОДКБ в интервью телеканалу ОНТ в воскресенье.

Зась отметил, что государства региона нацелены на достижение мира - "на подписание мирного договора, юридическое оформление существующих границ, разблокировку транспортного сообщения".

Однако, добавил он, на границе Армении и Азербайджана, где "практически ежедневно происходят перестрелки", обстановка остается непростой.

"В целом, тот комплекс мер, которые предлагаются со стороны ОДКБ в качестве помощи Армении, - а они разные - нашли поддержку у всех государств", - резюмировал глава ОДКБ.

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Тэги: ЮЖНЫЙ КАВКАЗ, ОДКБ, СТАНИСЛАВ ЗАСЬ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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