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Дальнее зарубежье 28.11.2022 09:21

Британский премьер не исключает наращивания военной помощи Украине

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак подчеркнет приверженность Великобритании поддержке Украины, несмотря на изменения в руководстве страны, и намерен объявить о сохранении или даже увеличении военной помощи Киеву, сообщила газета The Guardian.

"Не сомневайтесь. Мы будем поддерживать Украину столько, сколько потребуется. Мы сохраним или увеличим нашу военную помощь в следующем году", - цитирует издание выдержки из речи премьера, с которой он обратится к лидерам бизнеса и дипломатам на банкете лорда-мэра в Гилдхолле в Лондоне в понедельник вечером.

Сунак пообещает "новую поддержку в области противовоздушной обороны, чтобы защитить украинский народ и критически важную инфраструктуру, на которую он полагается", пишет газета.

"Защищая Украину, мы защищаем самих себя", - подчеркнет премьер, считает издание.

The Guardian отмечает, что эта речь станет его первой внешнеполитической после вступления в должность и напоминает, что глава кабинета посетил Киев на прошлой неделе.

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Тэги: ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, ПРЕМЬЕР, УКРАИНА, ПОМОЩЬ


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