В Брюсселе произошли беспорядки в связи с матчем Марокко - Бельгия на чемпионате мира по футболу

Побитые витрины, подожженные автомобили, столкновения с силами правопорядка - настоящий погром учинен футбольными фанатами в воскресенье в самом центре Брюсселе после матча Марокко - Бельгия на чемпионате мира в Катаре, который бельгийцы проиграли 0:2.

"Я решительно осуждаю инциденты, имевшие место во второй половине дня. Полиция уже вмешалась со всей твердостью. Я не советую болельщикам приходить в центр города. Полиция применит все средства для поддержания общественного порядка. Я дал приказ полиции приступить к административным арестам возмутителей спокойствия", - написал в социальных сетях бургомистр Брюсселя Филипп Клоз.

Около полутора сотен молодых людей поджигали мусорные баки, разбивали автомобили и громили городское оформление. Они оказали сопротивление полицейским силам, которым пришлось применить водометы и слезоточивый газ, чтобы рассеять агрессивную толпу.

Обстановка начала подогреваться после не засчитанного первого гола марокканцев. Собравшиеся в районе Южного вокзала и исторической брюссельской биржи десятки фанатов - некоторые из них, повязавшись марокканскими флагами - стали бурно выражать свое недовольство решением арбитра. В начале второго тайма ситуация обострилась еще больше. Начались поджоги мусорных баков, взрывы петард. Затем хулиганы взялись за автомобили. В полицию полетели камни.

Были вызваны дополнительные наряды, началось применение спецсредств. Нападениям подверглись несколько съемочных групп телеканала RTBF. Один журналист получил ранение. Правоохранители перекрыли квартал для автомобильного движения, что создало внушительные заторы в центре города. По распоряжению полиции были закрыты несколько станций метро.

"Футбол должен быть праздником", - заявил премьер-министр Бельгии Александр Де Кроо, также осудивший беспорядки в столице королевства.