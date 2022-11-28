В Брюсселе произошли беспорядки в связи с матчем Марокко - Бельгия на чемпионате мира по футболу

Побитые витрины, подожженные автомобили, столкновения с силами правопорядка - настоящий погром учинен футбольными фанатами в воскресенье в самом центре Брюсселе после матча Марокко - Бельгия на чемпионате мира в Катаре, который бельгийцы проиграли 0:2.
"Я решительно осуждаю инциденты, имевшие место во второй половине дня. Полиция уже вмешалась со всей твердостью. Я не советую болельщикам приходить в центр города. Полиция применит все средства для поддержания общественного порядка. Я дал приказ полиции приступить к административным арестам возмутителей спокойствия", - написал в социальных сетях бургомистр Брюсселя Филипп Клоз.
Около полутора сотен молодых людей поджигали мусорные баки, разбивали автомобили и громили городское оформление. Они оказали сопротивление полицейским силам, которым пришлось применить водометы и слезоточивый газ, чтобы рассеять агрессивную толпу.
Обстановка начала подогреваться после не засчитанного первого гола марокканцев. Собравшиеся в районе Южного вокзала и исторической брюссельской биржи десятки фанатов - некоторые из них, повязавшись марокканскими флагами - стали бурно выражать свое недовольство решением арбитра. В начале второго тайма ситуация обострилась еще больше. Начались поджоги мусорных баков, взрывы петард. Затем хулиганы взялись за автомобили. В полицию полетели камни.
Были вызваны дополнительные наряды, началось применение спецсредств. Нападениям подверглись несколько съемочных групп телеканала RTBF. Один журналист получил ранение. Правоохранители перекрыли квартал для автомобильного движения, что создало внушительные заторы в центре города. По распоряжению полиции были закрыты несколько станций метро.
"Футбол должен быть праздником", - заявил премьер-министр Бельгии Александр Де Кроо, также осудивший беспорядки в столице королевства.
Минобороны Азербайджана сообщило об обстрелах в воскресенье позиций азербайджанской армии на границе с Арменией и в Карабахе
Армянские НВФ в Карабахе подвергли обстрелу позиции азербайджанской армии
В Баку отвергли утверждения Еревана об обстреле армянских позиций
Цены на нефть падают на фоне протестов в Китае
Манат подорожал к евро, стабилен к рублю и лире
Денежные переводы в Азербайджан за 9 мес. увеличились в 3,4 раза
На благоустройство Хырдалана направят свыше 1,5 млн манатов
ИВ Гянджи направит свыше 2,7 млн манатов на работы по благоустройству
Азерсу приостановил водоснабжение двух населенных пунктов в Гейгельском районе из-за долгов жителей в 150 тыс. манатов
Британский премьер не исключает наращивания военной помощи Украине
Поставки оружия Киеву отражаются на военной помощи Тайваню
Генсек ОДКБ надеется на благоприятное развитие ситуации на Южном Кавказе
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
AccessBank отмечает свое 20-летие, и стремится достичь еще большего - интервью с Давидом Циклаури
«Северсталь» рассчитывает расширить сотрудничество с SOCAR и другими компаниями в Азербайджане
Абоненты "Nar" выбирают онлайн-обслуживание
Министр науки и образования ознакомился с лабораториями Бакинской высшей школы нефти
Эйнар Аллахвердиев назначен председателем «Caspian Energy Slovakia»
Выставка «Российско-Азербайджанский День поля 2022» открывается 3 ноября в Баку
В Баку в конце ноября пройдет международный банковский форум
XV Веронский Евразийский Экономический Форум пройдет в Баку в конце октября
Сочинский дождь смыл надежды Пашиняна
Самаркандский саммит ШОС — чем уникален и чего ожидать
Брюссель-2022: Баку диктует повестку, международные партнеры ее поддерживают