Манат подорожал к евро, стабилен к рублю и лире

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) официальный курс маната по отношению к доллару на 28 ноября сохранил на уровне 1.7 манат/$1, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Центробанке.
Официальный курс маната по отношению к евро на 28 ноября ЦБА установил на уровне 1.7608 маната/1EUR (25 ноября - 1.7717 манат/1EUR).
Центробанк официальный курс маната по отношению к российскому рублю на 28 ноября оставил на уровне 0.028 манат/1RUB.
Официальный курс маната по отношению к турецкой лире на 28 ноября ЦБА оставил на уровне 0.0913 манат/1TRY.
Б.Рустамбеков
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