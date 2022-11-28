Цены на нефть падают на фоне протестов в Китае

Цены на нефть падают в понедельник на фоне общего снижения аппетита инвесторов к риску в связи с информацией о проходящих в Китае акциях протеста против ковидных ограничений.

Как сообщает Bloomberg, акции протеста прошли в городах по всей стране, включая столицу Пекин, а также Шанхай, Синьцзян и Ухань, который изначально был эпицентром распространения COVID-19.

Это способствует укреплению доллара США, что снижает привлекательность инвестиций в сырье, а также повышает вероятность еще более существенного ужесточения ограничений китайскими властями, отмечает агентство.

Стоимость январских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:10 в понедельник составляет $81,31 за баррель, что на $2,32 (2,77%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в пятницу эти контракты подешевели на $1,71 (2%), до $83,63 за баррель.